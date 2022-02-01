Многие туристы, приезжающие в США, обращают внимание на то, что там очень много бездомных на улицах. Они не прячутся в метро или подземных переходах, а ставят палатки прямо на улицах и пляжах. Некоторые из них сильно пугают туристов своим поведением. В материале “Рамблера” — о том, почему в США так много бездомных и почему они выглядят, как городские сумасшедшие.

Фото: Рамблер Рамблер

Эпидемия бездомных и безработных

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Феномен людей, не имеющих постоянного места проживания, уже получил термин “эпидемия бездомных”. Если вы решите прогуляться по центральным улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или любого другого города в Америке, то увидите, что там обитает большое количество бездомных, которые устраивают свою жизнь в домах из коробок или походных палаток. По разным оценкам, количество бездомных в США составляет до 3,5 миллионов человек. Это почти 10% населения Америки.

Бездомным выплачивают пособие по безработице. Как правило, оно составляет от 30 до 50 процентов от числа зарплаты на последней работе. Однако средняя сумма пособия зависит от штата, самое большое пособие по безработице выплачивают в штате Массачусетс, составляет оно 823 доллара в неделю (63 тысячи рублей), самая маленькая сумма в Миссисипи — 235 долларов (18 тысяч рублей). Оно выплачивается от 26 до 99 недель.

Однако то, что человек бездомный, не говорит о том, что у него нет работы. Кто-то получает деньги попрошайничеством, но многие бездомные работают в сфере обслуживания: уборщиками, мусорщиками и официантами.

Кто становится бездомным

Почти половина бездомных — женщины и девушки с детьми. Эта категория также считается одной из самых быстрорастущих в США. Они уходят от мужей, страдающих алкогольной зависимостью или от домашних насильников. Некоторые женщины здесь посвящают себя домохозяйству, поэтому после расставания с мужчиной у них не остается ничего, в том числе средств для того, чтобы прокормить детей.

В США очень много разных категорий бездомных. На улицах живет достаточно много детей и подростков, которые ушли от своих родителей. Некоторые бездомные поражают прохожих своим поведением, но многие были вынуждены оказаться на улице после закрытия психиатрических лечебниц. Такие люди не опасны для общества, но их поведение может вызывать не самую приятную реакцию. Люди попадают на улицу из бедных районов. В США распространена практика, когда компания выкупает небольшой район с бедным населением и строит на этом месте бизнес-центр или жилой комплекс. Людям, живущим здесь, выплачивают компенсацию, но они либо растрачивают ее, либо им не хватает на покупку собственного жилья.

Цены на жилье

Средняя стоимость жилья в Америке составляет 217 тысяч долларов (16 миллионов рублей). При этом, средняя зарплата составляет 53 тысячи долларов в год (4 миллиона рублей). Конечно, эти цифры варьируются от штата к штату, но если вы хотите купить жилье в крупном городе, а не в пригороде, то это практически невозможно. Даже аренда квартир в Нью-Йорке слишком дорогая, поэтому все те, кто приезжает в город на работу или на учебу вынуждены снимать квартиру вместе с кем-то. Аренда однокомнатной квартиры в Нью-Йорке будет стоить от 1600 долларов в месяц (123 тысячи рублей), и это будет самых плохой вариант с несвежим ремонтом и небольшой площадью.