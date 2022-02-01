10 теорий заговора, которые оказались правдой

На радость всем конспирологам: пользователи портала Reddit обсудили, какие теории заговора со временем оказались не просто городской легендой, а историческим фактом.

Фото: Кадр из фильма «Теория заговора» Кадр из фильма «Теория заговора»

Пользователь @forthemotherrussia задал на форуме AskReddit вопрос: «Какие теории заговора оказались правдой, но большинство людей о них до сих пор не знают?». «Рамблер» собрал самые залайканные и популярные ответы.

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« Чернобыльская авария не случилась из-за одной ошибки. Предаварийная проверка выявила проблемы, но никто не воспринял их всерьез».

Предаварийная проверка выявила проблемы, но никто не воспринял их всерьез». « Пистолет ЦРУ, который вызывал сердечный приступ. Он стреляет дротиком с ядом моллюсков, который растворяется в теле. Этот яд может вызвать сердечный приступ, а жертва полагает, что она умирает при естественных обстоятельствах».

Он стреляет дротиком с ядом моллюсков, который растворяется в теле. Этот яд может вызвать сердечный приступ, а жертва полагает, что она умирает при естественных обстоятельствах». «„ Propaganda Due “ — итальянская масонская ложа, в которую входили многие высокопоставленные лица. То, чем они занимались, безумно. Из-за их деятельности правительство Италии приняло закон, запрещающий тайные общества. Они ответственны за убийства журналистов, захват прессы, государственные политические интриги, взрывы...».

“ — итальянская масонская ложа, в которую входили многие высокопоставленные лица. То, чем они занимались, безумно. Из-за их деятельности правительство Италии приняло закон, запрещающий тайные общества. Они ответственны за убийства журналистов, захват прессы, государственные политические интриги, взрывы...». « Заговор с лампочками. Производители лампочек собрались и договорились о сроках службы и стоимости лампочек на несколько десятилетий вперед, чтобы сдержать развитие технологий. Предполагается, что к настоящему времени лампочки могут пережить людей, которые их покупают».

Производители лампочек собрались и договорились о сроках службы и стоимости лампочек на несколько десятилетий вперед, чтобы сдержать развитие технологий. Предполагается, что к настоящему времени лампочки могут пережить людей, которые их покупают». « Большой американский трамвайный скандал . В 1950-х годах в США была одна из самых передовых и развитых систем общественного транспорта в мире. Она была преднамеренно сокращена, остановлена и демонтирована после договора правительства и автомобильных компаний — General Motors, „Форд“ и других. Это привело к продвижению и расширению неэффективных, расточительных пригородов, которые доминируют сегодня в Америке. И все это ради основной цели — продать больше автомобилей».

В 1950-х годах в США была одна из самых передовых и развитых систем общественного транспорта в мире. Она была преднамеренно сокращена, остановлена и демонтирована после договора правительства и автомобильных компаний — General Motors, „Форд“ и других. Это привело к продвижению и расширению неэффективных, расточительных пригородов, которые доминируют сегодня в Америке. И все это ради основной цели — продать больше автомобилей». « Кролики были официально классифицированы Министерством сельского хозяйства США как домашняя птица. Из-за этого в кролиководческой отрасли можно было не соблюдать закон о гуманном забое».

Из-за этого в кролиководческой отрасли можно было не соблюдать закон о гуманном забое». «Бритни Спирс находится в "заложниках" у отца и ей нужна помощь. #FreeBritney началось в 2008, но до 2020 на последователей этого движения смотрели, как на ненормальных»

Похожее обсуждение велось два года назад. Тогда пользователи собрали другие теории, которые тоже оказались правдой.