На радость всем конспирологам: пользователи портала Reddit обсудили, какие теории заговора со временем оказались не просто городской легендой, а историческим фактом.
Фото: Кадр из фильма «Теория заговора»Кадр из фильма «Теория заговора»
Пользователь @forthemotherrussia задал на форуме AskReddit вопрос: «Какие теории заговора оказались правдой, но большинство людей о них до сих пор не знают?». «Рамблер» собрал самые залайканные и популярные ответы.
- «Чернобыльская авария не случилась из-за одной ошибки. Предаварийная проверка выявила проблемы, но никто не воспринял их всерьез».
- «Пистолет ЦРУ, который вызывал сердечный приступ. Он стреляет дротиком с ядом моллюсков, который растворяется в теле. Этот яд может вызвать сердечный приступ, а жертва полагает, что она умирает при естественных обстоятельствах».
- «„Propaganda Due“ — итальянская масонская ложа, в которую входили многие высокопоставленные лица. То, чем они занимались, безумно. Из-за их деятельности правительство Италии приняло закон, запрещающий тайные общества. Они ответственны за убийства журналистов, захват прессы, государственные политические интриги, взрывы...».
- «Заговор с лампочками. Производители лампочек собрались и договорились о сроках службы и стоимости лампочек на несколько десятилетий вперед, чтобы сдержать развитие технологий. Предполагается, что к настоящему времени лампочки могут пережить людей, которые их покупают».
- «Большой американский трамвайный скандал. В 1950-х годах в США была одна из самых передовых и развитых систем общественного транспорта в мире. Она была преднамеренно сокращена, остановлена и демонтирована после договора правительства и автомобильных компаний — General Motors, „Форд“ и других. Это привело к продвижению и расширению неэффективных, расточительных пригородов, которые доминируют сегодня в Америке. И все это ради основной цели — продать больше автомобилей».
- «Кролики были официально классифицированы Министерством сельского хозяйства США как домашняя птица. Из-за этого в кролиководческой отрасли можно было не соблюдать закон о гуманном забое».
- «Бритни Спирс находится в "заложниках" у отца и ей нужна помощь. #FreeBritney началось в 2008, но до 2020 на последователей этого движения смотрели, как на ненормальных»
Похожее обсуждение велось два года назад. Тогда пользователи собрали другие теории, которые тоже оказались правдой.
- «ЦРУ подбрасывал наркотик ЛСД в систему водоснабжения. Это была всего лишь горстка очень маленьких (население менее 800 человек) городков на юго-западе Америки. Результатом было не „у нас есть вещество, контролирующее разум“, а „глубоко беспокойные пожилые сельские жители, которые понятия не имели, что с ними происходит“».
- «Эрнест Хемингуэй был убежден, что кто-то из ФБР шпионит за ним. Оказалось, это так».
- «Джон Леннон звучал как самоуверенный параноик, когда утверждал, что его телефоны прослушиваются и за ним следят правительственные агенты США. Он был более чем прав. Никсон боялся его потенциального влияния».