Россиянка рассказала, почему американцы не стирают одежду

"Это средства на экстренные случаи. А в основном они и стирают, и сушат как все"; "Американцы стирают свою одежду и одну и ту же вещь не наденут не то, чтобы на следующий день, а и не на следующий, и не без стирки"; "Они также стирают и сушат. И очень чистоплотны", - поспорили пользователи с автором ролика.