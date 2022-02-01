Россиянка рассказала, почему американцы не стирают одежду

Бытовые привычки россиян и американцев сильно отличаются. Например, в США не принято снимать обувь в квартире, с чем не могут смириться наши соотечественники. Еще часто американцы не стирают свою одежду, и дело не в отсутствии стиральных машин. У многих они есть, но пользуются ими не так уж и часто.
Живущая в США россиянка Светлана Гриц (@sveta_grits_usa) засняла на видео средства из магазина, которые покупают американцы. В их числе спреи, чтобы освежить одежду и очистить ее от микробов вместо стирки.
В комментариях пользователей ужаснула такая привычка жителей Америки.
"Трусы неделю поносил, побрызгал и дальше ходишь. Ужас какой-то"; "Эта химия вся на теле, постепенно впитывается в организм...Порошок и тот впитывается, а уж спрей несмываемый так вообще"; "Это как будто не душ принимать, а протираться влажными салфетками"; "В Средневековье вернулись"; "Фу, какой ужас", - написали россияне в комментариях.
Однако некоторые раскритиковали видео блогера. По их мнению, это далеко от правды, и американцы любят чистоту:
"Это средства на экстренные случаи. А в основном они и стирают, и сушат как все"; "Американцы стирают свою одежду и одну и ту же вещь не наденут не то, чтобы на следующий день, а и не на следующий, и не без стирки"; "Они также стирают и сушат. И очень чистоплотны", - поспорили пользователи с автором ролика.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о странной привычке американцев.