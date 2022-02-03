Чем закончилось "жемчужное" пари Клеопатры

Во все времена люди спорили между собой. Иногда заключить пари было одним из наиболее простых способов быстро решить какой-то сложный вопрос. А порой спор мог быть просто весельем. Читайте в материале "Рамблера" о хитром пари Клеопатры.

Фото: Кадр из фильма "Клеопатра" Кадр из фильма "Клеопатра"

Одно из самых древних известных историкам пари состоялось между египетской царицей Клеопатрой и римским политиком и военачальником Марком Антонием (по совместительству амантом царицы). Клеопатра заключила с ним пари, что ей удастся за один ужин выпить вина на сумму в 10 миллионов сестерциев (древнеримских серебряных монет). Марк Антоний пари поддержал, уверенный, что это невозможно. Однако хитрая Клеопатра знала, что делала.

В начале ужина перед царицей поставили бокал, наполненный винным уксусом, в который Клеопатра опустила свою серьгу с огромной и дорогой черной жемчужиной. Началась реакция жемчуга с уксусной кислотой. К завершению ужина перед царицей стоял уже бокал со своеобразным “жемчужным коктейлем”, который Клеопатра совершенно спокойно выпила. Марку Антонию ничего не оставалось, кроме как признать свое поражение и согласиться, что спор выиграла Клеопатра.