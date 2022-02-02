Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
7 часов назад

Почему завтрак называется завтраком, если он сегодня

Утренний прием пищи мы называем «завтраком», хотя речь идет о сегодняшнем дне. "Рамблер" выяснил, откуда появилось это название.

Почему завтрак называется завтраком, если он сегодня
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Современное слово "завтрак" происходит от слово "за утрок". Лингвистическая теория гласит, что это обозначает трапезу, которая следует за утром (после пробуждения) и представляет собой самый ранний прием пищи.

Аналогичное слово существовало и в церковной лексике: "заутреня" – самая первая служба, которая проходит ежедневно на рассвете.

Обычно крестьяне просыпались в третьем-четвертом часу ночи и завтракали где-то в четыре-пять утра. По словам историков, день русского крестьянина начинался на скотном дворе с уборки навоза и кормления животных, а затем проходил в поле.

Готовить в такое время никто не хотел, поэтому ели в основном то, что осталось после ужина. Иногда это репа, иногда хлеб с молоком или пироги. Поэтому другая теория гласит, что "за утрок" – это потребление еды, оставленной на завтра.

Сейчас завтрак у каждого человека начинается в разное время, да и еду мы готовим каждый раз новую. Поэтому современное название не совсем оправдано, зато оно прочно закрепилось в языке.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители