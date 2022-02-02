Почему завтрак называется завтраком, если он сегодня

Утренний прием пищи мы называем «завтраком», хотя речь идет о сегодняшнем дне. "Рамблер" выяснил, откуда появилось это название.

Современное слово "завтрак" происходит от слово "за утрок". Лингвистическая теория гласит, что это обозначает трапезу, которая следует за утром (после пробуждения) и представляет собой самый ранний прием пищи.

Аналогичное слово существовало и в церковной лексике: "заутреня" – самая первая служба, которая проходит ежедневно на рассвете.

Обычно крестьяне просыпались в третьем-четвертом часу ночи и завтракали где-то в четыре-пять утра. По словам историков, день русского крестьянина начинался на скотном дворе с уборки навоза и кормления животных, а затем проходил в поле.

Готовить в такое время никто не хотел, поэтому ели в основном то, что осталось после ужина. Иногда это репа, иногда хлеб с молоком или пироги. Поэтому другая теория гласит, что "за утрок" – это потребление еды, оставленной на завтра.