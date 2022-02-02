Задача на логику, которую дают на собеседовании в Amazon

Многие компании мирового уровня не ограничиваются стандартными вопросами о навыках, прошлых местах работы и образовании. Уровень знаний и то, как соискатель мыслит, можно проверить в режиме реального времени, прямо на собеседовании. Для этого интервьюируемому показывают несколько задач, которые, как правило, требуют не только хороших школьных заслуг в прошлом, а умения подойти к решению проблемы нестандартно. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".
Итак, одну из таких задач продемонстрировал блогер на своем Youtube-канале "Мозжечок".
Имеется равносторонний квадрат. Задача заключается в том, чтобы разделить квадрат на пять частей, четыре из которых будут равны между собой. Сделать это важно, не отрывая ручку от рисунка.
Вы можете подумать над своим решением и затем сравнить свое с тем, что предлагает блогер. Он утверждает, что есть два решения задачи.
Ровно посередине каждой стороны квадрата блогер поставил точки и провел через них линии. Соединившись, они образовали квадрат внутри квадрата.
На рисунке он обозначил от 1 до 4 равные части, и под номером 5 еще одну, которая по условию задачи не обязана быть равной остальным.
это решение блогер показал на том же рисунке. Он просто нарисовал ровный круг внутри исходной фигуры, тем самым выполнил условия задачи.
А как решили эту головоломку вы?