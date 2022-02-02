Задача на логику, которую дают на собеседовании в Amazon

Многие компании мирового уровня не ограничиваются стандартными вопросами о навыках, прошлых местах работы и образовании. Уровень знаний и то, как соискатель мыслит, можно проверить в режиме реального времени, прямо на собеседовании. Для этого интервьюируемому показывают несколько задач, которые, как правило, требуют не только хороших школьных заслуг в прошлом, а умения подойти к решению проблемы нестандартно. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Фото: Youtube / "Мозжечок" Youtube / "Мозжечок"

Итак, одну из таких задач продемонстрировал блогер на своем Youtube-канале "Мозжечок".

Имеется равносторонний квадрат. Задача заключается в том, чтобы разделить квадрат на пять частей, четыре из которых будут равны между собой. Сделать это важно, не отрывая ручку от рисунка.

Youtube / "Мозжечок"

Вы можете подумать над своим решением и затем сравнить свое с тем, что предлагает блогер. Он утверждает, что есть два решения задачи.

Первое решение

Ровно посередине каждой стороны квадрата блогер поставил точки и провел через них линии. Соединившись, они образовали квадрат внутри квадрата.

На рисунке он обозначил от 1 до 4 равные части, и под номером 5 еще одну, которая по условию задачи не обязана быть равной остальным.

Youtube / "Мозжечок"

Второе решение

это решение блогер показал на том же рисунке. Он просто нарисовал ровный круг внутри исходной фигуры, тем самым выполнил условия задачи.

Youtube / "Мозжечок"