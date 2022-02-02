Инструкция: как дать коту горькое лекарство

Не все кошки спокойно переносят, когда им пытаются дать таблетку или другое лекарственное средство. У части кошек в момент начинается обильное слюноотделение, животное вырывается, пытается выплюнуть таблетку, испытывает стресс, а лекарство так и не оказывает должного действия. Если вы тоже сталкиваетесь с этой проблемой, рассказываем, как дать лекарство упрямому котику, в материале "Рамблера".

Лакомства-обманки

В интернет-магазинах продаются специальные лакомства, которые имеют полую середину для того, чтобы вставить внутрь таблетку или сыпучее лекарство. Таким образом горький вкус препарата останется незамеченным и не будет вызывать негативной реакции у животного.

Самостоятельное изготовление лакомства

Наверняка у вашего питомца есть продукт с человеческого стола, перед которым он не может устоять. Например, сыр. Кошки очень часто питают слабость именно к сыру, что в данном случае должно сыграть нам на руку. В небольшой кубик сыра можно буквально вдавить таблетку и затем предложить съесть кошке.

Если кусочек сыра совсем маленький, можно сразу вложить его в пасть и закрыв ее, вызвать у кошки глотательный рефлекс.

Использование капсул

Этот вариант подходит для сыпучих горьких веществ, которые необходимо скормить животному. Можно взять либо уже имеющиеся капсулы и освободить их от содержимого, либо взять изначально полые капсулы в интернет-магазинах. Обращайте внимание на размер выбранного товара, так как некоторые капсулы могут быть настолько большими, что животному будет тяжело ее проглотить.

Затем нам потребуются ювелирные весы, чтобы отмерить нужное количество медикамента и аккуратно всыпать вещество в половинку капсулы, а затем аккуратно скрепить ее со второй.