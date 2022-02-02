Великий смрад или самая нелепая трагедия в истории

В 1858 году жителей Лондона охватил ужас, город заполнил невыносимый запах нечистот. Историки называют эту ситуацию самой нелепой трагедией в истории Британии. "Рамблер" расскажет о ней подробнее.

Фото: twitter twitter

От жары Темза обмелела и наполнилась сточными водами. Кожевенные, свечные и цементные заводы также сливали отходы в местные водоемы. Прохожие падали в обморок от жуткого запаха, а врачи били тревогу. По данным того времени, вонь предвещала серьезную эпидемию.

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Стоит отметить, что не только река источала смрад. Источником вони был и домашний скот. Свинья была отличным вложением, а жидкий навоз хозяева выливали на улицу. К 1873 году в Лондоне насчитывалось более 1500 частных скотобоен.

Старые кладбища, в свою очередь, были заполнены гниющими телами, а черепа валялись прямо на земле. В Англии часто "похищали" трупов с целью последующей продажи в медицинские учебные заведения. Так что неприкосновенными эти места назвать было нельзя.

Зажиточные горожане переезжали в пригороды, чтобы спастись от зловония. Доходные дома они превращали в огромные коммуналки. Если жители не выливали отходы на улицу, то использовали выгребные ямы, которые располагались в подвалах.

Например, в подвалах Виндзорского замка, где жили короли, находились 53 выгребные ямы, и все были заполнены до краев. В середине века появились туалеты со смывом, что немного облегчило процесс, но нечистоты все равно оказывались в яме, проблема не была решена.

Начало великого смрада показало лондонцам необходимость строительства канализации. Главным инженером проекта стал Джозеф Базелгетт. Под его руководством было построено 134 км подземных кирпичных коллекторов и 800 км уличных стоков. Он также обустроил набережные Челси и Викторию, куда раньше попадали нечистоты.

Лондонская канализация была запущена в 1864 году, власти и жители города ликовали. Теперь сточные воды по трубам неслись к насосным станциям, но вскоре все равно попадали в реку. Жители близлежащих поселений сразу же начали жаловаться на запах.

Произошедшая случайно авария положила конец великому смраду. Ночью туристический пароход "Принцесса Алиса" столкнулся с грузовым судном "Байуэлл Кэстл". Оба капитана совершили ошибку, и судно пошло ко дну. За час до крушения произошла авария на насосной станции и нечистоты выбросились в реку — пассажиры тонули в зловонной жиже.

В то время люди не умели плавать, а тяжелые костюмы лишали малейшего шанса на спасения. Из 900 человек удалось спасти лишь 130, тела остальных были изуродованы настолько, что близкие не могли опознать их. Погибших похоронили в общей могиле.