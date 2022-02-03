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1 час назад

Неделя без посадки: зачем США “самолеты судного дня”

2 февраля в США в воздух подняли сразу три “самолета судного дня”. Они совершают полеты ежедневно, но, как правило, это происходит в меньшем количестве. Эти самолеты являются командными пунктами на случай угрозы. “Рамблер” рассказывает, зачем нужны эти самолеты, и что там внутри.

Неделя без посадки: зачем США “самолеты судного дня”
Фото: РамблерРамблер

Эта модель действительно иногда совершает полеты в рамках правил эксплуатации, а также в ходе ежегодных учений. Также самолеты называют “самолетами конца света”. Такое название они получили благодаря своему назначению - их используют в случае отражения ядерной атаки и спасения президента.

Самолет Boeing E-4 имеет такое название из-за того, что подобные самолеты нужны для президента и первых лиц государства на случай ядерной войны. По сути, они являются своеобразным воздушным бункером, которого хватит на неделю.

Всего у США четыре таких самолета, один из которых всегда готов к вылету и может подняться в воздух в течение нескольких минут. Он всегда сопровождает американского президента в поездки вместе с “красной кнопкой”.

Самолет судного дня вмещает в себя около ста человек, четыре самолета предназначены не только для президента, но и для первых лиц государства. При условии воздушной дозаправки он может находиться в воздухе неделю. Внутри также есть все необходимое для жизни: запасы продуктов, кухня, зоны отдыха для пассажиров и экипажа, несколько спален, а также переговорные комнаты и зал для совещаний. Все это расположено на трех палубах самолета.

Также в самолете есть различные системы связи, вплоть до того, что президент сможет поговорить с военными, оставшимися на подлодках, а также с космонавтами. Это также самолет с самым многочисленным экипажем в ВВС США. Его количество может составить от 60 до 114 человек.

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