Неделя без посадки: зачем США “самолеты судного дня”

2 февраля в США в воздух подняли сразу три “самолета судного дня”. Они совершают полеты ежедневно, но, как правило, это происходит в меньшем количестве. Эти самолеты являются командными пунктами на случай угрозы. “Рамблер” рассказывает, зачем нужны эти самолеты, и что там внутри.

Фото: Рамблер Рамблер

Эта модель действительно иногда совершает полеты в рамках правил эксплуатации, а также в ходе ежегодных учений. Также самолеты называют “самолетами конца света”. Такое название они получили благодаря своему назначению - их используют в случае отражения ядерной атаки и спасения президента.

Самолет Boeing E-4 имеет такое название из-за того, что подобные самолеты нужны для президента и первых лиц государства на случай ядерной войны. По сути, они являются своеобразным воздушным бункером, которого хватит на неделю.

Всего у США четыре таких самолета, один из которых всегда готов к вылету и может подняться в воздух в течение нескольких минут. Он всегда сопровождает американского президента в поездки вместе с “красной кнопкой”.

Самолет судного дня вмещает в себя около ста человек, четыре самолета предназначены не только для президента, но и для первых лиц государства. При условии воздушной дозаправки он может находиться в воздухе неделю. Внутри также есть все необходимое для жизни: запасы продуктов, кухня, зоны отдыха для пассажиров и экипажа, несколько спален, а также переговорные комнаты и зал для совещаний. Все это расположено на трех палубах самолета.