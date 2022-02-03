Кассирша раскрыла способ мести хамоватым покупателям

Бывшая работница сектора касс одного из супермаркетов в Великобритании рассказала, как изобрела свой собственный способ мести грубым посетителям. Об этом она поведала в своем TikTok-аккаунте.

Как рассказала кассир, она наблюдала за посетителями и если кто-то вел себя по отношению к ней некорректно, то мстила в своей собственной манере. Пробивая покупки, женщина слушала, какое блюдо планирует приготовить покупатель, и если это удавалось, то убирала из пакета ключевые ингредиенты.

"Например, если я слышала, что покупатель планирует приготовить гуакамоле, я вынимала из его пакета авокадо, потому что без этого продукта гуакамоле не сделать!".

В комментариях к ее публикации кассир из другого магазина поделилась своим способом:

"Я специально мяла хрупкие продукты, когда собирала товары в пакет. Например, хлеб и бананы".