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1 час назад

Кассирша раскрыла свой способ мести хамоватым покупателям

Бывшая работница сектора касс одного из супермаркетов в Великобритании рассказала, как изобрела свой собственный способ мести грубым посетителям. Об этом она поведала в своем TikTok-аккаунте.

Кассирша раскрыла способ мести хамоватым покупателям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как рассказала кассир, она наблюдала за посетителями и если кто-то вел себя по отношению к ней некорректно, то мстила в своей собственной манере. Пробивая покупки, женщина слушала, какое блюдо планирует приготовить покупатель, и если это удавалось, то убирала из пакета ключевые ингредиенты.

"Например, если я слышала, что покупатель планирует приготовить гуакамоле, я вынимала из его пакета авокадо, потому что без этого продукта гуакамоле не сделать!".

В комментариях к ее публикации кассир из другого магазина поделилась своим способом:

"Я специально мяла хрупкие продукты, когда собирала товары в пакет. Например, хлеб и бананы".

Ранее мы писали, почему нельзя ничего покупать в магазине при отеле.

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