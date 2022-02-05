Чем и кем заплатила Ева Браун за то, чтобы стать женой Гитлера

Эта женщина вышла замуж за Адольфа Гитлера, чтобы через 40 часов после бракосочетания покончить с собой – одновременно с новоиспеченным мужем. Зачем она сделала это? Как ей жилось рядом с человеком, который до сих пор считается одним из наиболее гнусных злодеев в истории, – и почему она решила вместе с ним умереть?

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Хорошая девочка

Видео дня

Родилась Ева в 1912 году. Отец ее был школьным учителем и весьма суровым человеком; своих трех дочерей он растил в строгости. До 17 лет Ева успела поучиться в начальной школе при монастыре, мюнхенском лицее и «Институте английских фройляйн». Она неплохо знала французский язык, машинопись и бухгалтерское дело. Работала рассыльной в фотоателье, самостоятельно изучала ремесло фотографа – и получалось у нее неплохо.Через сутки после свадьбы сделать мужа вдовцом – на это способна не каждая женщина.

С Гитлером ее познакомили в 1929 году. Еве было 17, а «господину Вульфу» – именно так его представили девушке – все 40. Он уже был предводителем партии нацистов (впрочем, Ева политикой не интересовалась), обладал определенным весом в политических кругах, имел возможность водить юную девушку по театрам и ресторанам. Трудно сказать, что именно привлекло Еву в будущем фюрере – однако влюбилась она не на шутку.

Дело осложнялось тем, что у Гитлера к тому времени уже была любовная связь – и не с кем-нибудь, а с его родной племянницей. Ходили противоречивые слухи: что Гели Раубаль не отвечает дядюшке взаимностью, а он принуждает ее к сожительству; что вечера он проводит с Евой, а ночи с Гели; а также - что между Гитлером и Раубаль ничего нет, хотя они и живут в одном доме.

В сентябре 1931 года Гели решает уехать в Вену и там выйти замуж, о чем и заявляет Гитлеру; тот приходит в ярость – и уже на другой день Раубаль обнаруживают погибшей от огнестрельного ранения. Поговаривали, что к ее смерти как-то причастна кроткая Ева, измученная двойственным отношением Гитлера. Так или иначе, а мать Гели, Анжела Раубаль, долгие годы ненавидела Еву лютой ненавистью.

Экспресс газета

Сладкая жизнь

Известна фраза Гитлера – «Умный мужчина всегда должен выбирать примитивную и глупую женщину». В Еве Браун он видел именно такую – не слишком образованную, не блиставшую умом, но зато здоровую, спортивную, красивую. Не наблюдая в Еве выдающегося интеллекта, он, по всей видимости, отказывал ей и в способности глубоко чувствовать – и даже не старался скрывать от спутницы своих измен. Кроме того, он предпочитал не афишировать отношения с ней, как бы стыдясь этой связи; велел ей покидать дом через заднюю дверь, когда к нему кто-то приходил. Мог исчезнуть из жизни Евы на несколько месяцев, ничего не давая о себе знать. И явно не собирался на ней жениться.

В 1932 году Ева Браун совершила первую попытку самоубийства. В 1935 году Ева приняла лошадиную дозу снотворного – и умерла бы, если бы ее не нашла сестра Ильза. Оба инцидента на какое-то время смягчали сердце Гитлера; после второго он даже купил Еве дом и сделал ее… нет, не женой, как она мечтала, а своим личным секретарем. Эта номинальная должность, впрочем, дала Еве возможность сопровождать Гитлера на официальных приемах.

В 1936 году фюрер милостиво позволил любовнице поселиться в своей альпийской резиденции; там Ева исполняла роль хозяйки, много фотографировала, даже занималась киносъемкой, увековечивая на пленке своего Адольфа.

Фрау Гитлер

С января 1945 года Гитлер находился в специальном «фюрербункере»; 7 марта к нему доставили и Еву. Человек, встретивший ее в убежище, мало напоминал того самодовольного, крепко стоявшего на ногах политика, в которого она когда-то влюбилась; у Гитлера дрожали руки, срывался голос, тряслась голова. Однако Ева ни разу не усомнилась в своем давнем решении остаться с ним до самого конца – хотя до последнего надеялась, что никакого конца не наступит.

Единственное, чего ей хотелось, – стать законной супругой фюрера.

Они поженились 29 апреля 1945 года; Борман и Геббельс были их свидетелями. После свадьбы последовал скромный банкет, во время которого новоиспеченная фрау Гитлер, одетая по настоянию фюрера в черное платье, выглядела абсолютно счастливой.