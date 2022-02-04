Альпака прокатилась в метро и попала на видео

Альпака из Южной Америке прокатилась в московском метро и попала на видео. Животное в вагоне поезда заметили пассажиры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сообщениям очевидцев, сначала альпака свободно прогуливалась по вагону, а потом они вместе с хозяйкой вышли на станции метро «Краснопресненская».

Обычно альпаки обитают в горной системе Анды, животные распространены на территории Перу, Эквадора, северного Чили и западной Боливии.

В Дептрансе напомнили, что по правилам альпака должна была находиться в клетке или переноске размером не более 150 сантиметров по сумме измерений длины, ширины и высоты.

Сотрудники призвали поберечь животных и помнить, что их провоз может быть потенциально опасен.

«Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов», — заключил Дептранс.