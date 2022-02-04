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3 часа назад

3 слова, во множественном числе которых делают ошибки

Даже те люди, которые отлично знают правила русского языка, иногда совершают ошибки в произношении или написании некоторых слов. Часто своеобразным камнем преткновения становится образование форм множественного числа некоторых существительных. В материале "Рамблера" — три слова, образование множественных форм которых у большинства людей вызывает трудности.

3 слова, во множественном числе которых делают ошибки
Фото: DepositphotosDepositphotos

Брелок

Правильно: брелоки

Чаще всего в речи (да и в написании порой) встречается слово “брелки”. Однако, это неверно. Гласная “о” в суффиксе данного слова невыпадающая, поэтому “брелок” во множественном числе становится “брелоками”. Правда, некоторые современные словари уже трактуют форму “брелки” как равноправную “брелокам”. Стоит учесть, что отмечена она все же как разговорный вариант.

Дно

Правильно: донья

Множественная форма простого и короткого слова “дно” ставит в тупик очень многих. Выбрать правильный вариант удается единицам. Часто можно услышать вариант “днища” или, реже, “дны”. Разумеется, это неправильно. Единственная верная форма множественного числа слова “дно” — это “донья”. Теперь вы это знаете (если не знали до этого, добро пожаловать в клуб!

Шило

Правильно: шилья

Разобравшись с “доньями” тут уже все кажется довольно простым: множественная форма слова “шило” образуется по аналогии с “дном”. Можно блистать эрудицией и просвещать друзей и знакомых, если они еще допускают ошибки.

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