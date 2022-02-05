Почему в Индии люди не едят лук и чеснок

В Индии существует множество необычных запретов, которые могут удивить россиян. Например, запрет на чеснок и лук в блюдах. "Рамблер" узнал об этом запрете подробнее.

Безусловно, придерживаются этого правила далеко не все индийцы. Строго его исполняют приверженцы религии под названием джайнизм. Джайны также не едят овощи, которые были выражены под землей. Буддисты тоже придерживаются этого принципы. Они уверены, что вырывание корнеплодов приводит к насилию над живыми организмами, обитающими под землей.

Некоторые источники утверждают, что чеснок, словно аспирин, разжижает кровь, делает человека нервным и может изменить наше поведение не в лучшую сторону. Помимо этого, чеснок и лук считаются афродизиаками (усиливают половое влечение и активность), что негативно сказывается на духовной жизни человека.

Брахманы утверждают, что лук, чеснок и грибы растут в нечистых местах и по этой причине непригодны в пищу. Но если лук и чеснок, представить в индийском доме можно, то грибы точно нельзя.

Помимо способа роста чеснок и лука, на отказ от этих продуктов влияет и запах. И дело вовсе не в том, что он может показаться кому-то неприятным. Основную роль опять же играет религия.

Во время богослужений индусы используют благовония, цветы и другие приятные запахи. Считается, что божества очень чувствительны к любым ароматам и таким образом можно привлечь их внимание. А неприятный запах просто напросто оттолкнет Бога от человека.