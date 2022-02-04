Человек, который попытался стереть свою личность

23 июля 2018 года в одинокой палатке на краю лагеря Нобель двое туристов нашли тело мужчины. Он был истощен. Еда и вещи лежали на местах нетронутыми. Власти штата Флорида, на территории которого нашли мужчину, не смогли опознать его. А может, он и не хотел, чтобы кто-то это сделал? “Рамблер” расскажет историю человека, чья жизнь и смерть стала настоящей головоломкой для десятков тысяч людей.

Фото: Collier County Sheriff's Office Collier County Sheriff's Office

Расследование гибели одинокого туриста в Национальном заповеднике Биг-Сайпресс с самого начала осложнилось тем, что мужчина путешествовал без телефона, удостоверения личности и банковских карт. С собой у него были лишь наличные и исписанные от руки блокноты. Совпадений отпечатков пальцев не было ни с одной базой данных. Сравнение его изображения со списком лиц, пропавших без вести, тоже не дало результатов.

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Судмедэксперт внимательно изучил тело усопшего, но не смог установить причину смерти. Он лишь отметил степень истощения мужчины, длинный шрам на его животе и идеальные зубы.

Когда по интернету разлетелся фоторобот неизвестного туриста, детективы стали получать зацепки и появилась надежда, что дело будет раскрыто. Десятки криминалистов-любителей попытались разгадать загадку гибели одинокого путешественника.

Оказалось, что он стартовал из Нью-Йорка и сначала шел по Аппалачской тропе. Об этом стало известно от туристов, которых мужчина встречал по пути. Они делились фотографиями одинокого путешественника. Казалось, что он очаровал их всех. Добрый, улыбчивый и словоохотливый собеседник никогда не называл своего настоящего имени. Он представлялся как Бен Байлеми, Деним или Mostly Harmless – или “В основном безобидный” (здесь можно увидеть отсылку к пятой книги серии “Автостопом по галактике”). Мужчина легко вливался в разговор, но о себе не распространялся. Немногим он сказал, что родился в Бруклине, а до своего грандиозного похода работал в IT-сфере.

“Безобидный” взял с собой блокнот, куда записывал идеи для Screeps – онлайн-стратегии для программистов. Группа криминалистов-любителей просмотрела учетные записи всех пользователей, которые оставляли сообщения на платформе Screeps до середины апреля 2017 года (предположительно тогда турист вышел в путь). Между тем, женщина по имени Сахар Бигдели договорилась с одним из ведущих антропологов страны, чтобы тот изучил зубы путешественника в надежде, что можно будет обнаружить подсказки о том, где он жил. Компания генетических исследований Othram взяла ДНК-пробу мужчины. Неравнодушные люди на краудфандинг-платформе собрали пять тысяч долларов, чтобы провести это исследование.

Однако расследование зашло в тупик.

Спустя два с половиной года после обнаружения останков в офис шерифа округа Коллиер позвонили друзья “В основном безобидного” – Мэри и Рэндалл. Они сообщили, что безымянного туриста зовут Вэнс Джон Родригес. Впоследствии ДНК-экспертиза подтвердила родство туриста и матери Родригеса.

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Почему потребовалось так много времени, чтобы опознать Вэнса? Отчасти потому, что он стер свои следы. А отчасти потому, что его никто не искал. Конечно, подобное открытие разочаровало всех тех, кто бился над загадкой “Безобидного”.

Вэнс родился в Луизиане, в феврале 1976 года. У него была сестра-близнец и старший брат. На протяжении многих лет он говорил друзьям, что его отец вел себя очень жестоко по отношению к нему, но деталей не раскрывал. Когда Вэнсу было 15, он отправился в поле с ружьем, намереваясь покончить с собой. Выстрел пришелся в живот. Подростка спас водитель грузовика, который проезжал мимо и увидел в траве поднятую руку. Позже Вэнс сказал друзьям, что хочет быть похоронен на том поле. Собственно шрам на животе появился из-за инцидента с ружьем.

Отношения с семьей и так не очень близкие разладились окончательно. После окончания школы Вэнс уехал. Он поступил в университет, играл в компьютерные игры по 18 часов в день и забивал на все остальное. Вэнс так и не получил высшее образование. Но людям, владеющим компьютером, в то время было несложно найти работу. В конце концов, он устроился в компанию Shoppers Choice (в Батон-Руж), где коллеги признали его самым талантливым инженером в команде.

В Батон-Руж у Вэнса завязались отношения, которые продлились пять лет. Очень точно их охарактеризовала бывшая девушка парня. Когда все закончилось, она написала на своей странице в Facebook:

“Квартира 950$ в месяц / счета 300$ в месяц / Противостоять монстру, который избивал тебя эмоционально и физически в течение 5 лет? Бесценно”.

В 2013 году Вэнс переехал в Нью-Йорк. Он познакомился с девушкой (ее имя нигде не раскрывается по этическим соображениям) и снова вступил в отношения. Сначала он был романтичным и милым. Но вскоре стал молчаливым и замкнутым. Если он сталкивался с проблемами, то практиковал странный метод релаксации: сутками спал, не ел и ничего не делал, предпочитая лежать на одном месте. А когда его девушка пережила нападение террористов, получила сильное посттравматическое стрессовое расстройство и ей нужна была забота, Вэнс бесился или вовсе игнорировал ее.

Кстати, девушка говорила с ним о путешествиях. И Вэнс отвечал, что ему никуда не нужно ехать, ведь все можно посмотреть в интернете.