«Ждет хозяина у ковидария»: что известно о «кемеровском Хатико»

На этой неделе в ряде кемеровских СМИ появились заметки о псе, который поселился на крыльце больницы Кировского района. По легенде, собака ждет возвращения своего хозяина, который умер здесь от ковида. Верный пес получил кличку «Хатико». Telegram-канал SHOT публикует фото собаки.

Фото: Кадр из видео/Telegram-канал SHOT Кадр из видео/Telegram-канал SHOT

Точных данных, кто был хозяином собаки (и был ли он вообще), нет. Однако жители Кировского района и местные врачи утверждают — владелец собаки скончался от коронавируса. Одни говорят, что пес остался без хозяина пару месяцев назад, другие говорят, что собака живет на крыльце полтора года.

Местные волонтеры и врачи построили для собаки будку, положили теплое одеяло, регулярно подкармливают остатками еды из столовой.

«Стало доброй традицией его кормить, поскольку другой хозяин у него так и не нашелся. Ну и сам он никому не дается. Поэтому он стал таким всеобщим псом-талисманом», — рассказывает врач кемеровской больницы Надежда Белоусова изданию life.ru.

«Хатико» не выглядит агрессивным, однако не дает себя забрать. Работники даже дали псу кличку — Мишка: за ласковый нрав и светлую, будто арктическую, шерсть. Взять пса домой хотят как волонтеры-зоозащитники, так и работники больницы. Однако Мишка-Хатико в руки не дается и упорно продолжает сидеть на крыльце.

Издание «МИР 24» сообщает, что на ухе пса имеется желтый чип — такие ставят при отлове бездомных собак. Это значит, что у животного есть все прививки, пес не опасен для окружающих. Однако неизвестно, когда именно у «Хатико» появился на ухе такой «аксессуар».