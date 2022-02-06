Как Снежная принцесса стала бельгийской Дианой Спенсер

Иногда история повторяется дважды и оба раза — как трагедия. Задолго до рождения принцессы Дианы в Бельгии появилась своя королева сердец. Подробности — в статье «Рамблера».

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Принцесса Астрид София Ловиза Тюра родилась 17 ноября 1905 года в Стокгольме. Ее родителями были принц Карл Шведский и принцесса Ингеборга Датская, а среди дедушек были короли Швеции и Дании Оскар II и Фредерик VIII соответственно. У принцесса Астрид были две старшие сестры, Маргарита и Марта, и младший брат Карл Густав. Маргарита позже стала женой датского принца, а Марта — норвежского.

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Близкая подруга принцессы Астрид графиня Анна Спарре вспоминала, что Астрид была застенчивой и робкой девушкой, во многом из-за того, что ее мать отдавала предпочтение Марте и все время сравнивала дочерей не в пользу Астрид. Однако та же графиня Спарре говорила, что внешне хрупкая принцесса становилась твердой как сталь, если речь шла о защите близких ей людей. Впоследствии Астрид станет крестной матерью дочери Анны Спарре Кристины.

Детство Астрид прошло на вилле Быстрём, а летний отпуск семья проводила на вилле Фридхем. Впрочем, родители предпочитали воспитывать детей в строгости, почти в спартанской обстановке. Принцесса быстро освоила французский язык, хорошо играла на фортепьяно и занималась балетом, но владела и практическими навыками — например, она окончила курсы шитья и ухода за маленькими детьми. А в качестве практики работала в детском приюте Стокгольма. При этом Астрид не была нежным тепличным цветком. Она увлекалась спортом — плаванием, лыжами и скалолазанием, а также играла в гольф. Неудивительно, что шведская принцесса стала желанной партией для многих европейских принцев. Она могла выйти замуж за будущего короля Великобритании Эдуарда VIII или норвежского короля Олафа V, но предпочла брак по любви.

Случайное знакомство с герцогом Брабантским Леопольдом, наследником бельгийского престола, переросло в крепкую привязанность. В марте 1926 года бельгийская королева Елизавета вместе с сыном инкогнито посетила Стокгольм. Позже Астрид вместе с сестрами посетила Бельгию с ответным визитом. В сентябре 1926 года стороны договорились, и состоялась официальная помолвка. Бельгийский король Альберт и его супруга в своем обращении к прессе подчеркнули, что их сын женится по любви.

«Мы убеждены, что принцесса принесет радость и счастье нашему сыну. Леопольд и Астрид решили соединить жизни без какого-либо давления или государственных причин».

Гражданская брачная церемония прошла в Стокгольме 4 ноября 1926 года, а венчание по католическому обряду состоялось 10 ноября в Брюсселе. В Бельгии молодую герцогиню Брабантскую и будущую королеву встретили с воодушевлением.

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Бельгийцы прозвали ее Снежной принцессой, однако это прозвище относилось только к стране ее происхождения, но не к характеру. Наоборот Астрид подкупала окружающих простотой и теплотой обращения. Если в детстве у принцессы и были комплексы, то, повзрослев, она явно их преодолела. Все отмечали ее очарование, общительность и доброжелательность. Среди свадебных подарков Астрид получила и великолепную бриллиантовую тиару в форме ленты. Позже ее носили жены сыновей принцессы.

Как будущая королева Бельгии Астрид должна была принять католическую веру, но новая семья не стала давить на нее в этом вопросе. Только в 1930 году принцесса добровольно перешла в католичество и написала подруге Анне Спарре, что теперь ее душа обрела покой. Свекор Астрид король Альберт, будучи очень религиозным человеком, был искренне растроган поступком невестки.

Астрид и Леопольд провели медовый месяц на юге Франции, а затем обосновались в замке Стюйвенберг. Летний отпуск королевская пара проводила на виллах в Остенде и Ле-Зуте. Принцесса принялась изучать голландский язык, на котором говорила часть ее подданных, и выполнять свои обязанности. Встретив Рождество, пара отправилась в тур по стране, чтобы бельгийцы ближе познакомились с Астрид. Всюду ее встречали восторженно. В 1928 году они посетили с визитом Цейлон, Яву, Сингапур и Новую Гвинею, а 1932 году — Бельгийское Конго.

Астрид была потрясена как величественными пейзажами Конго, так и беспросветной жизнью коренного населения, о чем и написала графине Спарре. Особенно ее поразил уровень детской смертности. Ведь она уже дважды стала матерью. В 1927 года у нее родилась принцесса Жозефина Шарлотта, а в 1930 году — принц Бодуэн. Тогда же Астрид возглавила несколько благотворительных инициатив в Конго.

17 февраля 1934 года король Альберт I, увлекавшийся альпинизмом, погиб во время очередного восхождения — он сорвался со скалы недалеко от деревни Марш-Ле-Дам в провинции Намюр. Леопольд и Астрид стали королем и королевой Бельгии. А в июне того же года Астрид родила своего третьего и последнего ребенка. Мальчика назвали Альбертом в честь дедушки. Впоследствии оба сына Астрид станут королями Бельгии.

В это время в Европе уже вовсю свирепствовала Великая депрессия и жестокая безработица. Королева Астрид создала Национальный комитет безопасности, чтобы помочь нуждающимся. Под особой опекой были женщины и дети. Снежная принцесса пожертвовала обездоленным полмиллиона франков из личных средств. Всего же организация собрала десять миллионов франков. Королева также активно занималась вопросами женского образования и здравоохранения, поддерживала католические благотворительные организации. Астрид популяризовала среди населения привычку ежедневно пить молоко и лично интересовалась вопросами его правильного хранения.

Социальные проекты королевы вызвали небывалый общественный резонанс. Астрид стала самой знаменитой и обожаемой женщиной Бельгии и надолго затмила мужа. Впрочем, он любил королеву не меньше, чем его страна.

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В августе 1935 года Леопольд и Астрид вместе со старшими детьми отдыхали в Швейцарии. 28 августа дети вернулись в Бельгию под присмотром нянь, а супруги решили задержаться еще на день ради экскурсии в горы. За рулем кабриолета был сам Леопольд, Астрид сидела рядом и изучала карту. Королева что-то показала супругу и тот на пару минут отвлекся от дороги. Этого было достаточно: машину занесло на мокрой после дождя дороге, и она столкнулась с грушей. От удара Астрид выпала из автомобиля, и со всей силы ударилась об дерево. Королю повезло — он отделался незначительными травмами, а машина упала в озеро.

Леопольд бросился к жене, но помочь было уже нельзя: от многочисленных трав она скончалась почти сразу же. Очевидцы позже вспомнила, что король обнимал тело супруги и исступленно кричал ее имя. Ее гибель стала национальной трагедией и шоком для всей Европы.

3 сентября 1935 года королеву Астрид похоронили при огромном стечении народа в соборе Нотр-Дам-де-Лакен — в фамильной усыпальнице бельгийских королей. Вся страна оплакивала смерть тридцатилетней королевы. Ее скорбящий отец позже заметил, что жизнь Астрид была короткой как северное лето.