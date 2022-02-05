Почему советскую власть обвинили в убийстве Котовского

Любая война, особенно гражданская неминуемо рождает лихих командиров, которым сам «черт не брат». Они пользуются уважением у личного состава, их боятся враги. Вот только со временем, такие люди становятся неуправляемыми и от них пытаются избавиться. Считается, что подобная судьба постигла легендарного комбрига Котовского, так ли это?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Из бандитов в комбриги

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Во времена Гражданской войны, нет времени разбираться в том, кто находится рядом с тобой: бывший разбойник или идейный соратник. Главное, чтобы он стрелял в нужную сторону, и желательно, без промаха. Таким человеком для Советской власти стал Григорий Котовский. До революции этот человек лихо бомбил толстосумов, считаясь своим в криминальном мире юга России. В Гражданскую войну Котовский благоразумно не стал создавать очередную зеленую банду, а примкнул к большевикам, став красным командиром. Карьера у лихого вояки пошла в гору. Вскоре ему доверили командовать бригадой. Только одним не устраивал Григорий Котовский руководство Красной армии. Уж больно характер у него был вспыльчивый, независимый и своенравный. Не удивительно, что после окончания Гражданской войны, когда надобность в Григории Котовском отпала, он тут же погиб загадочной смертью. 7 августа 1925 года газета «Правда» с прискорбием сообщила, что в тридцати верстах от Одессы погиб член Союзного, Украинского и Молдавского ЦИКа, командир конного корпуса товарищ Котовский. При этом подробности его гибели не указывались, что сразу насторожило его товарищей по оружию.

Смерть от руки владельца борделя

Впрочем, партийное руководство можно понять. Смерть легендарного красного командира выглядела некрасиво и в то же время таинственно. Убили Котовского двумя выстрелами в сердце у калитки его собственной дачи. Смерть наступила мгновенно. По версии следствия убийцей стал Майер Зайдер фуражир кавалерийского корпуса, которым командовал Котовский. Хотя свою, главную славу этот человек заслужил до революции. Он близко дружил с Мишкой Япончиком и Григорием Котовским, имея кличку Майорчик. Главным занятием этого человека было содержание борделя. В нем он неоднократно прятал от полиции, не дружившего с законом Котовского. Они даже однажды вместе сидели в тюрьме, где Майорчик имея доступ к кухне, подкармливал своего приятеля. В общем, личность, крайне темная. Но, зачем бывшему подельнику убивать своего друга и прямого начальника? На этот вопрос ответа не было. Окружающие откровенно не любили Майера и поэтому очевидно попытались списать на него убийство Котовского. При этом сам Майорчик не сильно сопротивлялся. Он как-то неуверенно заявил, что убил Котовского из-за ревности к жене, на честь которой тот якобы посягал. За убийство в состоянии аффекта Майеру дали 10 лет. Вышел он через два года по амнистии, а вскоре его нашли мертвым. Тогда посчитали, что с ним расправились подчиненные, они же бывшие подельники Котовского.

Кто на самом деле заказал комбрига