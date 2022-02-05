Красота, говорят, спасет мир. Но судьбу отдельного человека иногда не способна спасти даже самая ангельская внешность. Наоборот, кому-то точеная фигурка и красивое лицо принесут страдания. О том, как королевы красоты несчастно заканчивали жизнь, в материале "Рамблера".

Фото: @chesliekryst @chesliekryst

Пусть этот день принесет вам покой

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В конце января 2022 года, все мировые СМИ потрясла новость о Челси Крист — красавице с титулом "Мисс США 2019". Издание New York Post, сообщило, что 30-летняя модель была обнаружена мертвой около небоскреба в Нью-Йорке.

В последний раз девушку видели на 29 этаже здания, а позже была найдена ее записка о том, что все имущество Челси хочет оставить матери.

Ее родные позже заявили:

«Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Челси. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой».

Челси перед смертью опубликовала на своей странице в Instagram пост с леденящими душу словами: «Пусть этот день принесет вам покой».

@chesliekryst

Неисчезнувшая модель

10 января 2022 года в полицию поступило заявление 37-летнего Александра Попова, заместителя начальника отдела по договорной работе Московского метрополитена.

Мужчина заявил о пропаже супруги, модели и "Мисс Кузбасс 2010", Ксении Сапожниковой. По его словам, Ксения отправилась в Дубай, переписывалась с ним в соцсетях и рассказывала о своих перемещениях, а потом отправилась на корабле в ЮАР. Попов рассказал, что когда он перестал получать от нее сообщения, то написал в консульство в ЮАР и попросил предоставить информацию. Дипломаты посоветовали обратиться в полицию.

Однако полиция при проверке слов Попова быстро выяснила, что модель на самом деле Россию не покидала.

Позже мужчина признался, что убил супругу во время домашней ссоры, после чего увез дочку и избавился от трупа. Всю историю с поездкой в Дубай Попов придумал, чтобы выиграть время. И это у него получилось - полгода мужчина водил за нос семью девушки и следователей.

Попов сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, рассказали в столичном СК. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ссора на смерть

Еще одна смертельная ссора произошла летом 2021 года в Стамбуле. Украинская модель Анжелика Срабьянц выпала из окна пятого этажа дома, в котором проживала с бойфрендом.

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По данным издания «Страна.ua», перед этим украинская красавица поссорилась с бойфрендом, дрессировщиком собак Бураком Эржаном.

Так, после свидания в ресторане между возлюбленными на почве ревности произошла ссора. Девушка ударила парня кулаком в лицо и рассекла ему бровь.

По словам турка, зайдя в их квартиру, они все еще ссорились. Эржан направился в ванну, а Анжелика выбежала на балкон и повисла на перилах. Мужчина побежал за ней и успел схватить ее за руки, но девушка выскользнула и упала.

Модель скончалась в машине скорой помощи от травм, полученных в результате падения.

Двойное убийство

В 2014 году были найдены мертвыми Королева красоты Гондураса, 19-летняя Мария Хосе Альварадо, и ее 23-летняя сестра София Тринидад.

Девушки пропали после шумной вечеринки, а новость об исчезновении первой красавицы привела к митингам по стране. Участники требовали от полиции в кратчайшие сроки найти Марию Хосе Альварадо. Больше всего людей вышло на улицы в ее родном городе — Санта-Барбаре.