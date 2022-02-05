Самые странные случаи в эфире прогнозов погоды

В эфире прогнозов погоды на телеканалах по всему миру происходят иногда такие странности, которые еще долго смешат зрителей. О самых шумно обсуждаемых ситуациях, в материале "Рамблера".

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Дождь из игуан

Российских пешеходов зимой пугают падающими сосульками, а вот жители американской Флориды недавно услышали странный прогноз погоды.

Так, эфире прогноза на телевидении их предупредили об окоченевших игуанах. Об этой напасти граждан официально предупредила Национальная служба погоды США.

Облачная гимнастика

Кадр из видео

В июле 2021 года на ГТРК "Башкортостан" вышел сюжет с прогнозом погоды, в котором телеведущая Евгения Андреева появилась перед зрителями в странной позе. Красавица предстала перед камерами с широко расставленными ногами, как будто собиралась сделать шпагат.

В такой растяжке девушка легко и непринужденно рассказывала о погоде. Зрителей такой прогноз сильно удивил, но позже Андреева объяснила, в чем было дело.

Оказалось, что ей приходится прибегать к такой гимнастике для экономии времени. По словам журналистки, поднять или опустить камеру занимает время, а она и сама быстро может уменьшить свой рост для правильной компоновки кадра. Сделать это девушка решила таким образом.

"Всё просто. Это мне вместо занятий йогой, на которые не хватает времени. Годы работы на телевидении не проходят даром", - пошутила ведущая.

Обычно это в эфир не входило, но сейчас кадры попали в передачи.

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