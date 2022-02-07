Почему нельзя казнить сиамских близнецов

Представьте себе сцену суда. Обвиняемый в убийстве вальяжно сидит на скамье. Когда судья оглашает смертный приговор, подсудимый смеется ему в лицо. Ведь у него есть “козырь” – прямо под плащом. Что было там? Почему этот судебный процесс стал удивительным прецедентом? Читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Близнецы из Айдахо" Кадр из фильма "Близнецы из Айдахо"

В 1617 году по итальянскому городу Генуя поползли мрачные слухи. В одной семье женщина родила удивительное существо: младенца с двумя головами и тремя ногами. Так появились на свет сиамские близнецы Коллоредо. Видимо, их родители были не только набожны, но и обладали прекрасным чувством юмора. Потому как старшего брата назвали Лазарем, а младшего, от которого осталась лишь голова да нога, – Йоханнесом (памятуя о судьбе святого Иоанна Крестителя).

Видео дня

Мальчики росли. Но с каждым днем становилось ясно, что Йоханнес в этой паре колоссально отстает в развитии. Его левая нога всегда безвольно свисала вниз, на каждой из двух рук было всего по два пальца, а половые органы остались недоразвитыми. Выделение биологических отходов происходило только через рот, нос и уши. Он так и не научился разговаривать, все время держал глаза закрытыми, а рот – открытым. Если кто-то толкал в грудь Йоханнеса, он двигал руками, ушами и губами.

Лазарь был двигателем совместной жизни. Он беспокоился о своем будущем и делал все для того, чтобы оставаться здоровым как можно дольше. Лазарь боялся, что если умрет брат, то и его деньки тоже окажутся сочтены. Конечно, порой он уставал от Йоханнеса и сильно раздражался, понимая, что “разъехаться” с родственником никогда не получится. Они имели общие жизненно-важные органы и жили в отношениях паразит-хозяин. Более того, медицинские знания того времени не оставляли надежды успешно провести сложную операцию по сепарации.

Тогда Лазарь решил извлечь выгоду из своего положения.

Лазарь и Йоханнес Баптиста Коллоредо стали гастролировать в рамках “шоу уродов” по Европе. На одной из ярмарок фриков заприметили придворные Людовика XIV, которые пригласили близнецов в Париж. А монарх, пребывая в восторге от встречи, подарил им мушкетерское звание.

Вне шоу Лазарь прятал тело брата под плащом. Коллоредо пугал врагов, едва распахнув его полы. Он был красив, обходителен и остроумен. Поэтому наличие биологической особенности не помешало Лазарю жениться и зачать двух детей. Кстати, они родились совершенно здоровыми.

Историк Анри Соваль утверждал, что играл с близнецами в гандбол в Париже. Тогда Лазарь и похвастался тем, что убил человека и остался безнаказанным. А случилось это так. Он выступал, как обычно, в своем амплуа. Но один из посетителей трактира взбесил Лазаря своими шутками. Вероятно, ему показалось, что гуляка собирается сорвать выступление. Лазарь ударил выскочку, а тот и умер. Свидетелей преступления оказалось предостаточно. Вину артиста легко доказали. И суд приговорил Лазаря к виселице.

Вот тут-то и возникла парадоксальная ситуация. С одной стороны, Лазарь напал на человека и погубил его. Он, безусловно, виноват. С другой стороны, есть Йоханнес, брат-близнец, который был непричастен к преступлению. И смерть его означала бы убийство невиновного человека и противоречила закону. Поэтому роковой приговор Лазарю не был приведен в исполнение. Йоханнес оказался не только “хлебом с маслом” для старшего братца, но и стал его спасителем.