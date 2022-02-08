Какое будущее предсказывали России знаменитые пророки

Немало известных предсказателей в свое время делали пророчества о судьбе России. Некоторые из них буквально вызывают ужас. Кто же авторы самых страшных пророчеств о нашей стране?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Мишель Нострадамус

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Считается, что знаменитый французский астролог и провидец Нострадамус предсказал Отечественную войну 1812 года, Октябрьскую революцию, перестройку. Напророчил он якобы и приход Гитлера (он называл его Гистером), начало Второй мировой войны и конкретно Великой Отечественной. Последняя, как известно, началась вскоре после того как археологи вскрыли в Самарканде гробницу Тамерлана.

«Закройте, закройте Восток, двери Востока, ибо с Запада движется черная тень! – предупреждал Нострадамус. - Кости открытой гробницы угрожают миру заразой. Пройдет два года, и откатится эта чума».

Война, как известно, началась в 1941 году. Но только два года спустя советским войскам удалось заставить фашистов отступать. Переломным моментом стала битва под Сталинградом.

Авель

Одним из самых известных русских провидцев считается монах Авель. Однажды с ним встретился император Павел I и попросил предсказать ему судьбу. Предсказание было печальным: «Коротко будет царствование твое. На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину примешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей».

Кроме того, Авель напророчил царю, что после его смерти трон унаследует его сын Александр, а после него другой сын – Николай, начало правления которого «бунтом обернется». Дошел в предсказаниях и до правнука Николая II, которому предрек мученическую смерть.

Григорий Распутин

«Святой черт», как его звали недоброжелатели, предвидел и Первую мировую войну, и революцию, и свою кончину. В конце 1916 года он писал царю:

«Я чувствую, что уйду из жизни до 1 января. Если я буду убит обыкновенными убийцами и моими собратьями-крестьянами, ты царь России, тебе не надо будет бояться за своих детей. Они будут царствовать еще много веков. Но если меня уничтожат дворяне, аристократы, если они прольют мою кровь, то руки их будут запачканы моей кровью двадцать пять лет, и они покинут Россию. Брат поднимется на брата. Они будут ненавидеть и убивать друг друга. Царь земли русской, если ты услышишь звон колокола, который скажет тебе, что Григорий убит, знай, что один из твоих подстроил мою смерть и никто из вас, никто из твоих детей не проживет больше двух лет».

Увы, предсказание сбылось. Молодой князь Феликс Юсупов, женатый на племяннице Николая II, задумал убить временщика, который, с его точки зрения, оказывал преступное влияние на царскую семью, что могло привести империю к гибели и распаду. Соучастниками убийства стали двоюродный брат царя великий князь Дмитрий Павлович, депутат Государственной Думы Владимир Пуришкевич и врач Станислав Лазоверт.

Серафим Вырицкий

В 1939 году преподобный Серафим Вырицкий написал стихотворение «Гроза над Русскою землею», в котором описал разорение храмов и гонения на православие, имевшие место во время Великой Отечественной войны.

Годы спустя православие вернется, обещал отец Серафим, но будет много и таких, кто отвергнет православную веру, что приведет к распрям в народе. Воспользовавшись междоусобицами, китайцы хитростью отнимут у России огромные территории от Сибири до Урала. Причиной же апокалипсиса станут вовсе не ядерные конфликты, а информационная война, из-за которой «брат пойдет на брата».

Матрона Московская

В последнее время много говорили о том, что святая Матрона будто бы предсказала конец света в 2017 году. Человечество погибнет из-за глобальных вооруженных конфликтов. Но еще до этого начнутся гонения на христиан, многие должны будут выбирать между крестом и хлебом.

Теми же, кто отвергнет божественную веру, завладеют злые духи, которые заставят отступников устраивать беспорядки и убивать друг друга. Это и приведет к Апокалипсису.

Вангелия Димитрова

Знаменитая болгарская провидица Ванга в свое время будто бы провозгласила: «Курск уйдет под воду, и его будет оплакивать весь мир!» Все решили, что речь идет о российском городе Курске. Но город оказался ни при чем, хотя трагедия действительно приключилась в России: в 2000 году погибла подводная лодка «Курск», что вызвало резонанс во всем мире.