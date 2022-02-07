Какое русское суеверие знают во всем мире

В каждой культуре есть свои суеверия. Американцы верят, что если разбить зеркало, то это принесет семь лет неудачи. Наступить на трещину (на тротуаре) – значит, обречь собственную мать на перелом спины. В России часто говорят: когда икаешь, о тебе точно кто-то вспоминает. Но только ли в нашей культуре есть это суеверие? “Рамблер” расскажет.

Фото:

В Индии верят: когда появляется икота, кто-то думает о вас плохо. А еще это может значить, что вы обречены на неудачи. Или вовсе внутри вас живет сатана. В некоторых европейских культурах считается, что икотой тело пытается изгнать ту отрицательную энергию, которая атакует вас, когда некто думает о вас в негативном ключе.

В Румынии и Албании бытует менее мрачное поверье. Если появилась икота, значит, кто-то упомянул вас в разговоре. Начните перечислять всех тех, кто в принципе мог это сделать. Икота прекращается, когда вы произносите имя человека, который на самом деле говорил о вас.

А вот и несколько других суеверий, распространенных среди албанцев:

Если вы пересолили пищу в процессе приготовления, то очень любите своего партнера.

Когда уши краснеют, кто-то говорит о вас плохо.

Два человека произносят одно и то же слово одновременно? Значит, кто-то другой ругается на них или плохо отзывается о них обоих.

Если женщина сядет на холодный тротуар, то она точно станет бесплодной.

Когда начинает чесаться ладонь левой руки, а вы поддаетесь соблазну и ее, то к деньгам придете. Если зудит правая ладошка, то будьте внимательны. Почешете – денег лишитесь.