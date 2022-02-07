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14 минут назад

Какое русское суеверие знают во всем мире

В каждой культуре есть свои суеверия. Американцы верят, что если разбить зеркало, то это принесет семь лет неудачи. Наступить на трещину (на тротуаре) – значит, обречь собственную мать на перелом спины. В России часто говорят: когда икаешь, о тебе точно кто-то вспоминает. Но только ли в нашей культуре есть это суеверие? “Рамблер” расскажет.

Какое русское суеверие знают во всем мире
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В Индии верят: когда появляется икота, кто-то думает о вас плохо. А еще это может значить, что вы обречены на неудачи. Или вовсе внутри вас живет сатана. В некоторых европейских культурах считается, что икотой тело пытается изгнать ту отрицательную энергию, которая атакует вас, когда некто думает о вас в негативном ключе.

В Румынии и Албании бытует менее мрачное поверье. Если появилась икота, значит, кто-то упомянул вас в разговоре. Начните перечислять всех тех, кто в принципе мог это сделать. Икота прекращается, когда вы произносите имя человека, который на самом деле говорил о вас.

А вот и несколько других суеверий, распространенных среди албанцев:

  • Если вы пересолили пищу в процессе приготовления, то очень любите своего партнера.
  • Когда уши краснеют, кто-то говорит о вас плохо.
  • Два человека произносят одно и то же слово одновременно? Значит, кто-то другой ругается на них или плохо отзывается о них обоих.
  • Если женщина сядет на холодный тротуар, то она точно станет бесплодной.
  • Когда начинает чесаться ладонь левой руки, а вы поддаетесь соблазну и ее, то к деньгам придете. Если зудит правая ладошка, то будьте внимательны. Почешете – денег лишитесь.

Как видите, мы с албанцами довольно близки, даже если на первый взгляд так не кажется. А вы верите в суеверия?

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