Загадка девочки, уснувшей на десять лет

Неподалеку от Лондона, в Бакингемшире расположилась небольшая деревня под названием Турвилль. Знаменитым это место сделала девочка Эллен Сэдлер, которая однажды легла спать и не просыпалась в течение почти десяти лет. Историю Спящей девушки из Турвилля читайте в материале "Рамблера".

Фото: John Everett Millais John Everett Millais

Эллен родилась в многодетной семье, которая едва сводила концы с концами. Старшие дети (Эллен была десятой по счету) помогали родителям, работая на ферме и в полях. Когда Эллен подросла, она тоже устроилась на работу в соседнем городе: ухаживала за ребенком (при этом самой девочке едва исполнилось 11 лет).

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Эллен ничем не отличалась от сверстников, только была тихой, мечтательной и покладистой. Но вскоре девочку начали одолевать приступы сонливости, головные боли и усталость. Работодателям Эллен это, разумеется, не нравилось и они предпочли расстаться с ней. Лишившись работы, девочка вернулась домой.

Приступы сонливости и головные боли у Эллен не проходили, но у ее родителей не было денег на то, чтобы обратиться к хорошим врачам за постановкой правильного диагноза. На лечение средств тоже не было. На некоторое время девочку поместили в местный госпиталь, но ей стало лишь хуже. Врач заявил, что Эллен неизлечимо больна и ее отправили домой.

Через несколько дней у девочки случилось несколько странных припадков, после которых она уснула. Как оказалось, на 9 лет.

Вскоре весть о юной “спящей красавице” разнеслась по всей стране. В Турвилль начали приезжать туристы, журналисты и медики, желающие взглянуть на удивительную девочку. Многие неплохо платили родителям Эллен за возможность увидеть это чудо. Это дало возможность семье Сэдлер немного поправить свое материальное положение.

Небольшая деревенька стала невероятно популярна: о Турвилле, вернее, об Эллен Сэдлер выходили статьи в знаменитых изданиях. Девочку стали называть “Спящей красавицей из Турвилля”. Правда, многие считали, что глубокий и необъяснимо долгий сон Эллен — афера ее родителей, которые таким образом решили разбогатеть. Однако, согласно результатам полицейского расследования, факт мошенничества признан не был: девочка спала, а люди сами предлагали ее родителям деньги, чтобы взглянуть на нее.

Родители Эллен отказались перевозить спящую дочь в больницу, хотя многие считали, что полное обследование могло бы выявить причину ее странного и столь продолжительного сна. Приходившие же к девочке медики лишь разводили руками, не в силах понять, какой сбой произошел в организме ребенка.

Эллен просто спала. Ее дыхание было ровным и спокойным, но при этом ноги и руки были ледяными. По словам родителей, кишечник девочки перестал опорожняться сразу после того, как она уснула, а мочеиспускание, напротив, было обильным. Кормила Эллен мать, вливая ей в рот жидкую пищу.

Когда мама Эллен умерла, заботу о ней на себя взяли старшие сестры “спящей красавицы”. Правда, ухаживать за ней им долго не пришлось: спустя несколько месяцев Эллен внезапно очнулась от своего длительного сна.

Врачи, разумеется, сразу обследовали девушку, которой уже исполнился 21 год. Никаких особых последствий многолетнего сна им обнаружить не удалось: у Эллен было отмечено лишь слабое зрение и небольшая задержка в росте. Однако, несмотря на то, что девушка внешне выглядела на свой реальный возраст, она внутренне так и осталась маленькой девочкой. Одиннадцатилетний ребенок, по сути, оказался заключенным в теле взрослой женщины. Довольно долго Эллен не могла этот факт принять, но благодаря поддержке родных ей удалось начать новую жизнь.

Эллен сама зарабатывала себе на жизнь, создавая украшения из бисера, которые охотно покупали у знаменитой “спящей красавицы”. Через несколько лет после пробуждения Эллен вышла замуж, родила шестерых детей, а в 1901 году скоропостижно скончалась. Причина ее смерти до сих пор неизвестна, как неизвестна и причина ее почти десятилетнего сна.

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