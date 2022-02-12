8 мерзких вещей, которые ждали бы вас в Древнем Риме

Кажется, будто жизнь в Древнем Риме напоминала сказку, а местные жители были похожи на героев фильма "Гладиатор". В реальности все было куда проще, а иногда даже пугало. "Рамблер" расскажет про ужасные вещи, с которыми приходилось смиряться жителями Рима.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

1. Моча вместо зубной пасты

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В древнеримские времена содержание общественных бань и уборных было весьма прибыльным делом. Император Веспасиан даже создал новый налог на общественные туалеты и тем самым учил своего сына, что деньги не пахнут. Речь шла о моче, которая была ценным экономическим ресурсом. Её применяли в десятках различных целей, в том числе для дубления кожи, обработки шерсти и других тканей, в красильном производстве, в качестве аналога стирального порошка.

Технология стирки выглядела следующим образом: ношеные вещи бросали в чан с мочой, топтали всё это ногами, тщательно выполаскивали, чтоб отбить вонь, и получали чистые вещи. Каким образом? Всё дело в содержащемся в составе урины аммиаке, который, как известно, обладает свойством отбеливателя.

Собирать продукты жизнедеятельности было занятием непрестижным, но важным. Одни окормляли публичные туалеты, другие собирали готовый продукт по частным домовладениям. Потом всё это сбывалось кожевникам, красильщикам, в прачечные и садоводческим хозяйствам, где ценное аммиачное удобрение шло на подпитку деревьев граната.

Кроме того, некоторые благородные и не очень леди и джентльмены, памятуя об отбеливающих свойствах состава, применяли его для полоскания зубов. Особенной популярностью обычай пользовался в провинции Испания.

К слову сказать, в трёх современных европейских языках – французском, итальянском и румынском – писсуары, установленные в общественных туалетах, названы именем императора Веспасиана.

2. В туалете пользовались одной на всех губкой

Вместо туалетной бумаги использовали девайс под названием терсорий, или ксилопонгий. Это была губка на палке, нечто вроде многоразового лопуха. Использовали его всем скопом. Процедура была такой: подтеревшись, губку клали в ведёрко с рассолом с изрядной долей уксуса, где та благополучно ожидала следующего клиента. При необходимости девайс также применяли в качестве вантуза для прочистки засорившейся трубы.

Понятное дело, что меняли всё это нечасто, по мере того как губка начинала осыпаться от старости.

3. Взрывы, потопы и гости из канализации

В Древнем Риме общественные туалеты были мало похожи на современные. Они служили своего рода форумом, где почтенные джентльмены и леди могли высказаться по любому поводу, попутно сделав важные дела. Перегородок, отделявших одно место от другого, там не было – нация солдат относилась к личному пространству без должного пиетета. В ином латринарии – так называлось это заведение – могло за раз заседать человек по 80-100. Туалетные беседы были весьма доверительными: считалось, что в подобном положении собеседник едва ли решится пойти на ложь.

Вместе с тем каждый поход в уборную был сопряжён с рядом опасностей. И речь не только про затаившуюся в нужнике крысу или змею, но и возможность взрыва скопившихся в канализации газа, прежде всего – метана или сероводорода. В случае, если туалет был старым и давно не чистился, было достаточно всего одной искры, чтобы всё взлетело на воздух. Нельзя сказать, чтобы эти взрывы несли смерть или разрушения, но причиной депиляции или ожогов на причинном месте им бывать случалось.

Стоит ли удивляться, что у римлян, весьма набожных ребят, были боги и для туалетов? Их звали Стеркулием – тот отвечал за удобрения, Клоциной – в её ведении были канализационные стоки – и Крепит, который ведал унитазами. Всем им приносили жертвы и подарки. А ещё в туалете ставили богиню удачи Фортуну.

4. Коррумпированные пожарные

Как и любой крупный мегаполис, Рим во все времена часто горел. Нероновский «великий пожар» был отнюдь не единственным – горело с завидной регулярностью, после каждого пожара приходилось всё отстраивать заново.

Обычным римским гражданам было официально запрещено иметь в многоквартирных домах кухни и разводить огонь, обедали они в общественных столовых. Правда, ситуацию это не спасало: как только римская старуха заглядывала со свечкой в туалет, случался бабах. А потом пожар.

Спрос рождает предложение – в один прекрасный момент в городе появились добровольные пожарные дружины, ночные триумвиры. Пожары тушились при помощи пропитанных уксусом тряпок. Но был нюанс: услуги были платными, и оплата взималась до тушения огня, а не после. Нет наличных? Ну не вопрос, сходите займите у соседей, только пошустрее, пока от дома ещё хоть что-то осталось.

Наиболее известная дружина принадлежала соратнику Юлия Цезаря Марку Крассу. Тот расширил бизнес: если дом никак не получалось потушить, он за копейки приобретал стремительно дешевеющее по мере догорания имущество, потом отстраивал его и перепродавал не без выгоды для себя. Стоит ли удивляться тому, что триумвир Красс был чертовски богат?

5. Радикальные методы контрацепции

Римлянки считали, что много детей не нужно, свою утробу следует сдерживать и ограничивать любыми доступными методами. Способы контролировать рождаемость были весьма разнообразными. К примеру, брали паука-сольпугу, заворачивали в кусок шкуры оленя и применяли в качестве прокладки. А мужчины перед походом на свидание натирали половой орган можжевельником (сложно сказать, насколько это было эффективно).

На тот случай, если паучки и можжевельник «не выстрелили», был более радикальный метод. Всё дело в том, что римское право полагало ребёнка человеком с того момента, как он начинает употреблять твёрдую пищу вместо материнского молока – считай, действительно оторвётся от тела и плоти матери. Соответственно, можно было «сделать аборт» на весьма позднем сроке – уже после появления плода на свет.

6. Энергетические напитки из навоза и уксуса

Несмотря на хвалёную античную медицину, в Риме не знали многих вещей. Так, вместо пластыря мелкие ранки предпочитали залеплять засушенным навозом козы, собранным весной. Предварительно это добро нужно было размягчить во рту собственной слюной, а сверху обмотать паутиной. Рецепт был греческим и считался очень эффективным.

Надо сказать, это был не единственный способ применения козьих экскрементов. Спортсмены перемешивали это с уксусом, доводили до кипения, чуть остужали – а затем пили вместо своеобразного энергетического напитка, повышающего выносливость.

Такой вот специфический допинг.

Ещё фанатами козьих фекалий были возничие и погонщики скота – им он позволял не спать по нескольку дней подряд. А Плиний утверждал, что пить этот напиток богов любил император Нерон. Впрочем, был и менее отвратный способ взбодриться – для этого использовали золу с водой, что облегчало восстановление от ранений и, опять же, придавало бодрости духа.

7. Косметика и лекарства из пота гладиаторов

Помимо боёв на потеху публике, была от этих предшественников современных боёв без правил и практическая польза в сфере общественной медицины. После боёв учёный персонал обмазывал победителя маслом и соскребал это специальным скребком: смесь пота, крови, сала и мертвой кожи укупоривалась в бутылочки и продавалась римским женщинам в качестве крема, придающего дамам неотразимость.

Мазали чаще всего лицо, но наиболее обеспеченные красотки скупали бутылочки с этой гадостью крупным оптом.

Кровь тоже шла в дело – её сцеживали из ран, чтобы потом продать в качестве лекарства от мигреней и эпилептических припадков. Двойная польза: вместе с кровью из раны выдавливали грязь и первичное нагноение. А хозяева бойца могли недурственно подзаработать.

8. Соус из гнилой рыбы

Представления обитателей древнего мира о полезной еде были несколько непривычными на наш вкус. К примеру, большую часть блюд заправляли рыбным соусом, который назывался гарум.

Делали его очень просто. Мелкую рыбешку, не достойную подачи на стол в самостоятельном виде, помещали в бочку с рассолом. После этого бочку выкатывали на солнышко и оставляли там на несколько месяцев – до полугода. За этот срок рыба превращалась в бурую вонючую жижу.