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1 час назад

"Чудовищный эксперимент": как лечили детей-сирот от заикания

Мария Иглина

В 1939 году ученые из университета Айовы Уэнделл Джонсон и его аспирантка Мэри Тюдор провели эксперимент в области речевого развития среди детей. В исследовании приняли участие всего 22 ребенка. "Рамблер" расскажет подробности эксперимента, а также о том, почему его назвали чудовищным.

"Чудовищный эксперимент": как лечили детей-сирот от заикания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Многие ученые в то время утверждали, что заикание связано с необратимыми изменениями в мозге, однако Джонсон считал иначе. Он полагал, что заикание является вредной привычкой или выученным поведением, и что все это можно вылечить. Стоит отметить, что ученый и сам страдал от заикания.

В эксперименте приняли участие несовершеннолетние дети-сироты из города Дэвенпорт. Их разделили на две группы: в первой были дети, которых хвалили за речь, интонацию и произношение, а во второй оказались дети, которых высмеивали и ругали за любую ошибку, в результате чего это и стало причиной заикания. За грубую часть эксперимента отвечала аспирантка Мэри Тюдор, которая совсем не скупилась на выражения.

В результате исследования, ученый сделал вывод, что психологическое давление на детей способно вызвать комплексы и ранее отсутствующие дефекты речи у здоровых людей. После эксперимента в течение нескольких лет Тюдор посещала приют, чтобы исправить последствия, однако ей этого сделать так и не удалось. В итоге, группа детей, которых Мэри высмеивала, разговаривали с неохотой. Стоит отметить, что заикание у них не сохранилось, что страх и детская обида остались.

Уэнделл Джонсон так и не опубликовал результаты проведенного исследования. О "чудовищном эксперименте" удалось узнать общественности лишь в 2001 году, когда шесть участников из второй группы подали иск, требуя компенсации за моральный ущерб. В итоге, деньги были выплачены от штата Айова в 2007 году.

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