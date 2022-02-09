Черная смерть: последняя вспышка чумы и что это значит для человечества

О том, где в 21 веке распространяется страшная болезнь прошлого и чем это грозит — в материале "Рамблера".

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Серьезным испытанием для человечества когда-то была бубонная чума — особо опасная инфекция, выраженная острым природно-очаговым заболеванием. Она вызывается бактерией Yersinia pestis, переносимой паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Привычная схема заражения чумой «крыса — блоха — человек», но во время масштабных эпидемий прошлого распространять чуму мог и больной человек («человек — блоха — человек»).

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При этом возможным осложнением бубонной чумы может стать пневмония. Тогда болезнь приобретает легочную форму и может начать распространяться воздушно-капельным путем.

В XIV-XV чума веках уничтожила почти половину, но даже сейчас, в век роботов и полетов в космос, вспышки чумы все еще беспокоят мир.

Последняя крупная вспышка была зарегистрирована в сентябре 2018 года на Мадагаскаре. Тогда россиян предупредили в Роспотребнадзоре.

"По сообщению Министерства здравоохранения Мадагаскара от 22 сентября с.г., в восьми районах страны зарегистрировано 16 случаев чумы среди людей, из которых четыре завершились летальным исходом. Из пяти лабораторно подтверждённых случаев чумы в трех случаях наблюдалась лёгочная форма, в двух – бубонная", — говорилось в сообщении Роспотребнадзора.

Предыдущая вспышка чумы на Мадагаскаре была зарегистрирована осенью 2017 года.

Мадагаскар, вместе с Демократической Республикой Конго и Перу, входит в тройку эндемичных по чуме стран, где периодически возникают вспышки болезни.

По данным ВОЗ, причинами распространения заболевания являются плохие санитарные условия жизни населения и труднодоступность медицины. Так, в городских трущобах острова, из-за низкой санитарии крысы и другие мелкие грызуны, переносящие чумную палочку, хорошо приспособились к городским условиям.

В мадагаскарских селах, где живет большая часть населения страны, люди находятся в непосредственной близости к дикой природе, а соответственно и к распространителям и чумной палочки. Мелкие грызуны, как природные резервуары болезни, любят лакомиться запасами урожая и выходят к людям, принося к ним болезнь.

Эксперты считают, что в некоторых странах континентальной Африки ситуация может быть значительно хуже, чем на Мадагаскаре. Однако, там ситуация практически не диагностируется, тогда как в Мадагаскаре работает Институт Пастера, наладивший систему диагностики и лечения чумы.

Симптомы и течение болезни

Важно понимать, что инкубационный период легочной чумы совсем короткий — около суток. Если за это время, больной не обратит внимание на симптомы и не обратится за лечением, вероятность летального исхода резко повышается.

Среди первых симптомов выделяют озноб, слабость, головные боли, боли в пояснице, конечностях, тошноту и рвоту. Температура повышается до 38-41 градусов, инфицированный чувствует боль и сжатие в груди, его дыхание затрудняется. Появляется кашель с мокротой, в которой обнаруживают прожилки крови.

В 21 веке чума успешно лечится антибиотиками (стрептомицин в мазях, таблетках, уколах; при тяжелых формах добавляются антибиотики тетрациклинового ряда). Однако без своевременного лечения этими препаратами, уже на 2-3 сутки после первых симптомов, человек может погибнуть.

При этом от чумы есть вакцина, создающая стойкий иммунитет против болезни на год. Такую прививку делают врачам, работникам противочумных служб и людям в особо опасных зонах с очагами чумы.

Чего бояться

Специалисты считают, что человечеству не стоит бояться новой глобальной эпидемии чумы. Так, несмотря на то, что вспышки "черной смерти" все еще возникают, но в большинстве мест за этим внимательно следят. К тому же, применяя антибиотики на ранних этапах заболевания, человека можно полностью излечить — чума больше не смертельна.