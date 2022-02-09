Чем американские дома отличаются от российских

Быт американцев и россиян сильно отличается. Это заметно и по внешнему, и внутреннему устройству домов. Спросили эксперта, бренд-менеджера компании Estima Елизавету Родионову о главных отличиях жилья в России и США.
По ее словам, в первую очередь частные дома отличаются по типу строительства. В Америке чаще распространяется каркасное, у нас же в стране предлагаются довольно разнообразные варианты. В США дома, как правило, больше по площади – 150–200 квадратных метров. В России средний метраж составляет 100-120 квадратных метров.
"Российские дома отличаются большой прихожей и наличием коридоров, в то время как в Америке прихожие обычно не предусмотрены – вы попадаете сразу в конкретную комнату (чаще всего это кухня или гостиная). Во многих американских домах предусмотрено такое же количество санузлов, сколько спален в доме. Чаще всего санузлы располагаются в самой комнате, в отдельном помещении", – рассказала эксперт.
Елизавета Родионова выделила еще две особенности частных домов в Америке:
"1. Энергоэффективность – американские жители подходят к своему пространству с максимальной заботой о природе и сохранению ресурсов. Во-первых, энергоэффективный подход экономит деньги на электричество и другие услуги, во-вторых – это ответственность перед окружающей средой.
2. Антибактериальность – этот подход на американском рынке недвижимости, дизайна интерьеров и архитектуры стал наиболее актуальным в эпоху пандемии. Антибактериальные покрытия, службы обработки и другие услуги в этом направлении используются американскими жителями практически на ежедневной основе".
Что касается многоквартирных домов, главным отличием квартир американцев является отсутствие стиральной машины и сушилки. Люди в США чаще ходят в прачечные.
"Также стоит отметить кухонное оборудование – в каждой раковине в Америке предусмотрен измельчитель пищевых отходов, поэтому все остатки еды смываются в раковину", – добавила специалист.