Чем американские дома отличаются от российских

"Российские дома отличаются большой прихожей и наличием коридоров, в то время как в Америке прихожие обычно не предусмотрены – вы попадаете сразу в конкретную комнату (чаще всего это кухня или гостиная). Во многих американских домах предусмотрено такое же количество санузлов, сколько спален в доме. Чаще всего санузлы располагаются в самой комнате, в отдельном помещении", – рассказала эксперт.