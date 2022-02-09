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3 часа назад

Чем американские дома отличаются от российских

Мира Маркина

Быт американцев и россиян сильно отличается. Это заметно и по внешнему, и внутреннему устройству домов. Спросили эксперта, бренд-менеджера компании Estima Елизавету Родионову о главных отличиях жилья в России и США.

Чем американские дома отличаются от российских
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, в первую очередь частные дома отличаются по типу строительства. В Америке чаще распространяется каркасное, у нас же в стране предлагаются довольно разнообразные варианты. В США дома, как правило, больше по площади – 150–200 квадратных метров. В России средний метраж составляет 100-120 квадратных метров.

"Российские дома отличаются большой прихожей и наличием коридоров, в то время как в Америке прихожие обычно не предусмотрены – вы попадаете сразу в конкретную комнату (чаще всего это кухня или гостиная). Во многих американских домах предусмотрено такое же количество санузлов, сколько спален в доме. Чаще всего санузлы располагаются в самой комнате, в отдельном помещении", – рассказала эксперт.

Елизавета Родионова выделила еще две особенности частных домов в Америке:

"1. Энергоэффективность – американские жители подходят к своему пространству с максимальной заботой о природе и сохранению ресурсов. Во-первых, энергоэффективный подход экономит деньги на электричество и другие услуги, во-вторых – это ответственность перед окружающей средой.

2. Антибактериальность – этот подход на американском рынке недвижимости, дизайна интерьеров и архитектуры стал наиболее актуальным в эпоху пандемии. Антибактериальные покрытия, службы обработки и другие услуги в этом направлении используются американскими жителями практически на ежедневной основе".

Что касается многоквартирных домов, главным отличием квартир американцев является отсутствие стиральной машины и сушилки. Люди в США чаще ходят в прачечные.

"Также стоит отметить кухонное оборудование – в каждой раковине в Америке предусмотрен измельчитель пищевых отходов, поэтому все остатки еды смываются в раковину", – добавила специалист.

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