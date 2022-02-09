Что случилось с невестой цесаревича Алексея, убитого большевиками

Хотя цесаревич Алексей Николаевич не успел повзрослеть настолько, чтобы жениться, о его браке венценосные родители задумывались заранее. Принцесса Илеана Румынская была подругой детства наследника и считалась одной из главных претенденток. Этим планам не суждено было сбыться, а принцессе в конечном счете тоже пришлось пережить изгнание по вине коммунистов. Подробности — в статье «Рамблера».

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Илеана родилась 23 декабря 1908 года в Бухаресте в семье короля Фердинанда I и Марии Эдинбургской, внучки королевы Виктории. Впрочем, ходили слухи, что настоящим отцом Илеаны был князь Барбу Штирбей, премьер-министр Румынии. Ему же приписывали отцовство юного Мирчи, любимого младшего брата Илеаны, который умер от брюшного тифа в три года. Впрочем, со стороны короля Фердинанда претензий не было — королева Мария была гораздо популярнее своего слабовольного мужа и всецело подчинила его своему влиянию.

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У Илеаны было два старших брата — Кароль и Николай — и две сестры, Елизавета и Мария. Однако именно Илеана была любимицей матери. Мария Эдинбургская считала, что среди всех ее детей только Илеана была достойна короны, так как с юных лет демонстрировала удивительное чувство долга и понимание всех обязанностей своего титула, готовность посвятить свою жизнь стране.

До Первой мировой войны детство Илеаны было беззаботным, она часто бывала в России и подружилась с юным цесаревичем Алексеем. Об этой дружбе напоминают редкие фотографии. Когда началась война, королевская семья вместе с правительством укрылась в Яссах. Быт семьи стал более спартанским.

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Цесаревич Алексей и принцесса Илеана

Илеана позже вспоминала, что королевских детей совсем не баловали, так что она часто бывала голодна. В эти годы Илеана получала домашнее образование. В частности, от матери она научилась английскому и французскому языку, а благодаря отцу освоила немецким. При этом принцесса всегда ощущала себя, прежде всего, румынкой, знала и любила культуру своего народа. Вместе с матерью и сестрами юная Илеана посещала госпитали и даже помогала при перевязках.

В двадцатые годы Илеана, как и ее мать, стала самой популярной представительницей королевской семьи. С одной стороны, принцесса серьезно изучала живопись и скульптуру, а с другой увлекалась яхтингом. Причем Илеана даже получила сертификат капитана дальнего плавания, много раз выходила в море на своей яхте «Исправа», отлично разбиралась в навигации. Принцесса вела активную общественную жизнь. Например, она была президентом Христианской ассоциации румынских женщин, пропагандировала любовь к спорту, участвовала в экспедициях в Карпаты.

Популярность младшей сестры раздражала ее брата Кароля, наследника престола. Он мечтал, чтобы сестра вышла замуж и уехала из страны. Тем более, что сам Кароль не пользовался расположением современников. В 1930 году он взошел на трон, причем до этого три года Румынией формально правил его восьмилетний сын под присмотром регентов.

Получив наконец корону, Кароль немедленно ограничил публичные выступления сестры и матери и фактически запретил им принимать участие в общественных мероприятиях.

Напрасно Илеана писала брату проникновенные письма:

«Пожалуйста, избавь меня от своего недоверия ко мне, потому что ты знаешь, как сильно я забочусь о тебе и как мне больно видеть тебя расстроенным...В любой момент я готова служить тебе, потому что ты мой король и мой брат, которого я так люблю».

Кроме того, мать и дочь не одобряли и личную жизнь Кароля, который открыто жил со своей любовницей Магдой Лупеску. Впрочем, женщину ненавидела вся Румыния.

Кароль начал искать сестре жениха и очень скоро нашел. Им стал эрцгерцог Антон Австрийский, принц Тосканы. Правда, на тот момент Австрия уже была республикой, а сам Антон стал опытным летчиком, окончил инженерную школу в Мадриде и даже работал на заводе Ford в Лондоне.

Впрочем, Илеана вышла замуж добровольно. Она действительно увлеклась принцем-летчиком, «красивым мальчиком, высоким, светловолосым и спортивным», как она описывала его в своих письмах. 26 июля 1931 года состоялась свадебная церемония по католическому образцу в замке Пелеш. Православная вера невесты не учитывалась, но католичкой она так и не стала. К алтарю принцессу вел сам Кароль. Илеана получила титулы эрцгерцогини и принцессы Тосканы.

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Принцесса Илеана в румынском народном костюме

После свадьбы Кароль заявил сестре, что румынский народ не желает видеть Габсбургов на своей земле. И раз Илеана теперь принадлежит к этой семье, то ей лучше покинуть страну вместе с мужем. Пара так и сделала, поселившись в замке Соннбергстабен в Австрии. Причем Кароль даже запретил сестре рожать детей в Румынии. Так что Илеана могла лишь изредка навещать родную страну.

У супругов было шестеро детей — два сына и четыре дочери. Кстати, в Австрии принцесса возглавила союз австрийских девушек-экскурсоводов. Но семейная жизнь омрачилась политическими обстоятельствами. После аншлюса Австрии нацистской Германией семья оказалась в сложном положении. От них пытались добиться проявлений публичной лояльности новой власти, а принца Антона как летчика призвали в люфтваффе. Он понимал, чем чреват отказ и не мог рисковать семьей. Также принцесса тяжело переживала смерть матери в 1938 году.

Илеана интересовалась работой Красного Креста и хотела официально присоединиться к этой организации в Австрии, но ей не хотелось давать присягу новым властям. Однако она открыла личный госпиталь в своем замке для румынских офицеров и солдат. В конце концов принцесса вернулась в Румынию вместе с детьми, чтобы продолжать работать там. Они поселились в бывшей материнской резиденции — замке Бран. К тому времени Кароль уже не мог ей помешать — он был смещен генералом Ионом Антонеску и покинул страну. Антонеску же формально возвел на престол сына Кароля Михая.

Илеана возглавила резерв Красного Креста в стране и лично работала в столовой и больнице Брана, которую назвала «Сердцем королевы» в память о матери. Принц Антон присоединился к семье, но был на некоторое время арестован коммунистами, пришедшими к власти после войны. В 1947 году официально Румыния стала республикой, а короля Михая заставили отречься от трона. По приказу новой власти все имущество королевской семьи было национализировано, а все члены фамилии были обязаны покинуть страну навсегда.

Илеана была потрясена вторичным изгнанием из родной страны. Позже она писала: «После того, как я уехала из дома, который для меня всегда был в Румынии, я была будто мертвая». Она была в отчаянии, но держалась ради детей.

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Сначала семья уехала в Швейцарию, потом перебралась в далекую Аргентину. В Буэнос-Айресе Илеана организовала приют для румынских эмигрантов, но уже в 1950 году принцесса с мужем и детьми переехала в США. Она читала лекции по всей стране, посвященные Румынии и коммунизму. В 1954 году Илеана и Антон официально развелись — брак не выдержал испытания эмиграцией. Почти сразу же принцесса вышла замуж за своего соотечественника доктора Стефана Николая Иссареску. Но брак продлился недолго и был бездетным. В 1959 году принцессе пришлось пережить страшный удар: ее старшая дочь Мария Илеана вместе с мужем, польским графом Францем Йозефом Коттулински, погибла в авиакатастрофе в Бразилии.

Вероятно, трагедию Илеана восприняла как знак. И уже в 1961 году принцесса решила принять постриг. Ее приютом стал православный монастырь Покрова Божией Матери во Франции. Там она стала послушницей Александрой. В Бюсси-ан-От она пробыла шесть лет. Позже бывшая принцесса вернулась в Штаты и стала настоятельницей основанного ею монастыря Преображения Господня в Элвуд-Сити. Там же она и умерла 21 января 1991 года.