Какую спецподготовку в СССР проходили воины-афганцы

Спецподготовка солдат советской армии перед заброской в Афганистан началась спустя полтора года после ввода ограниченного контингента советских войск (ОСКВ) в эту страну – только тогда у командования наступило понимание того, что обычной общевойсковой подготовки для боевых действий в условиях чужой страны недостаточно.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Почему и чему надо было учить

Видео дня

Как пишет «афганец» Виктор Куренев в своих воспоминаниях «Звезда на лбу», «учебки» для тех, кого перебрасывали в Афган, в основном создавались в Туркместанском военном округе (ТуркВО) – в Термезе, Маарах и Кушке. Военнослужащие в этих местах лучше адаптировались к жаркому и сухому климату страны, в которой им было суждено воевать – до Афганистана было рукой подать. Стандартной программы боевой подготовки в ВС СССР оказалось мало для готовности личного состава подразделений, направляемых в ОСКВ – это показали результаты первых же боестолкновений в Афганистане: советских бойцов практически не учли вести бои в условиях горной и пустынной местности.

Почти как в «9 роте»

Афганские двухмесячные «учебки» для рядовых и сержантов по типу той, что показана в фильме Федора Бондарчука « 9 рота», начали создавать только в начале 1982 года. Соответственно, солдат готовили там по необходимым военно-учетным специальностям (ВУСам), а сержанты в перспективе должны были возглавить отделения (или расчеты экипажей). Спустя 2 года срок подготовки увеличили на месяц (для стрелков), а для обладателей более сложных ВУСов (танкисты, пулеметчики, гранатометчики) срок обучения стал пятимесячным. За 4 года до вывода ОСКВ из Афганистана все пополнение 40-й армии стало проходить пятимесячную подготовку, перед тем как пересечь границу Афгана и СССР.

Десантник А. Суконкин в своей книге «Десант страны советов» пишет, что в «учебке» Кушки, как и в Марах и Термезе, в основном, делали упор на огневую и тактическую подготовки. Морально-психологическому настрою также уделялось особое внимание. Герой Алексея Серебрякова в «9 роте», читающий лекции о том, что «в истории еще никто и никогда не смог завоевать Афганистан» – персонаж, взятый «из жизни». Солдат и сержантов (да и офицеров тоже) перед отправкой «за перевал» надо было учить элементарным вещам – соблюдению правил гигиены, знанию менталитета «духов» и местного населения, особенностям боевых действий в условиях горной местности… В общих чертах основные направления данной подготовки показаны в фильме «9 рота» (у Бондарчука были авторитетные консультанты из числа «афганцев»).

Первыми были «партизаны»

Автор книги « Кандагар: как все начиналось… Взгляд лейтенанта» Владимир Лукинов вспоминает, что первыми «шурави», отправленными через Кушку «за речку», были кадрированные (состоящие только из офицеров) подразделения советской армии, «усиленные» туркменскими «добровольцами» (их еще называли «партизанами»). Когда «партизаны» вернулись обратно, они принесли с собой «трофеи» – В. А. Лукинов пишет, что туркмены забивали магазины АК-47 жвачками, импортными носками и даже диковинными ногтерезками.

В Кушке перед отправкой в Афган, по словам Лукинова, ремонтникам пришлось приводить в готовность массу боевой техники, свезенной на границу с Афганистаном со всего СССР. Офицеры кутили в единственном в городе, позже переименованном в Серхетабад, ресторане «Интурист», прогуливая деньги, бесполезные «за речкой».