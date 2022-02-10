Вопрос, который задают на собеседовании стюардессам

Стюардессой быть действительно непросто. Только на первый взгляд кажется, что эти хрупкие девушки только и могут, что разносить еду и показывать правила безопасности. На самом деле они проходят строгий отбор для того, чтобы следить за комфортом и безопасностью пассажиров. После собеседования стюардессы проходят специальное обучение, но даже простой разговор выдерживают не все, ведь им часто задают каверзные вопросы и моделируют экстренные ситуации. В материале “Рамблера” — один из самых популярных вопросов, который задают бортпроводникам.

Фото: Рамблер Рамблер

Сам вопрос подразумевает то, что на него нет правильного ответа. Соискатели смотрят на то, как стюардесса будет дополнять ситуацию наводящими вопросами, а также на логику решения проблемы. Он звучит так:

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“Из-за ошибки системы пассажиров оказалось больше, чем мест в салоне. Кого из 5 претендентов на последнее место вы выберете: беременную женщину, женщину с маленьким ребенком, военного в форме, VIP-клиента вашей авиакомпании или мужчину, сопровождающего больного родственника?”

Выбрать можно любого участника, но главное правильно обосновать свой выбор. Наиболее правильным считается последний вариант, так как больной родственник не сможет улететь без сопровождения. Если вы будете предоставлять ему трансфер и отель, вероятнее всего, это должен быть специализированный транспорт, отель со всеми удобствами для людей с ограниченными возможностями. Так авиакомпания потеряет больше денег. Остальным можно предложить компенсацию в виде оплаты трансфера и отеля.

Однако можно задавать и ответные вопросы, с помощью которых вы будете решать ситуацию. Например, можно спросить, сколько часов до следующего рейса, насколько болен человек и чем, как далеко находится ближайший отель, какие погодные условия сейчас и так далее. Очень часто в полете отказывают беременной женщине, так как не на всех сроках можно летать. Однако говорить этого все-таки не стоит, ведь вы находитесь уже на выходе в самолет, а женщину пустили, значит она предоставила справку о том, что ей еще можно летать. Нельзя также говорить о том, что это не входит в обязанности стюардессы, так как именно вам уже поставили эту задачу.