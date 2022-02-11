Что заменяет отчество американцам

В США и многих странах Европы не принято давать детям отчества. В России они появились еще на Руси и сначала отчества давались только знатным особам, а простые люди получали их за особые заслуги. Также в России были матронимы — отчества, данные в честь матерей. Так поступали, если отец ребенка был неизвестен или, если главой семьи становилась мать. В западных странах система имянаречения оказалась немного другой. В материале “Рамблера” — о том, что заменяет американцам отчества.

Среднее имя

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Второе имя у американцев появилось с приходом католицизма. Несмотря на то, что первые католики появились в Северной Америке в XVI веке, распространение католицизма началось только в начале XIX века вместе с мигрантами из католических стран Европы. Тогда же начали меняться традиции в присвоении людям имени. Вместе с этим на территории страны начали распространяться церковные имена, которые включали в себя имена известных личностей из Библии, а также католических святых. Они сильно отличались от тех имен, которыми американцы привыкли называть своих детей, поэтому верующие давали своим детям второе имя после крещения. Так в США появилось личное имя и среднее имя. Изначально оно прижилось только в католических семьях, а теперь его дают всем, в зависимости от пожелания родителей.

Как дают среднее имя

В некотором смысле можно сказать, что среднее имя заменяет многим американцам отчество. Очень часто среднее имя выбирают в честь известного родственника или просто хорошего человека. Среднее имя мальчика может быть выбрано по отцу или по дедушке, а у девочек по маме и бабушке. Бывает и такое, что у женщины среднее имя мужское, и наоборот. В качестве подобного примера можно назвать известного писателя, который носил полное имя Эрих Мария Ремарк. При рождении ему дали второе имя Пауль, а потом он сменил второе имя на имя Мария в честь своей матери, которая умерла от онкологии в раннем возрасте.

Католики дают второе имя детям, выбирая его из списка католических святых или других персонажей Библии. Поэтому если вы увидите второе имя Кристиан, Августа, Адель, Эйнджел, Гарри, Исаак и другие, то наверняка ваш собеседник рос в религиозной католической семье.

Как используют среднее имя

Как правило, среднее имя есть только в официальных документах. При его написании в США руководствуются сокращением и пишут только одну букву среднего имени. В Великобритании же оно практически не используется в современной жизни. Также можно использовать свое среднее имя в качестве основного без замены документов. Тогда первое имя не используют вообще или меняют местами и используют как сокращение.

Бывают средние имена, состоящие из одного инициала. Так было, например, у Гарри С Трумана. Его среднее имя всегда писали с точкой, так как считали, что это сокращение. На самом деле его среднее имя состояло лишь из буквы С.