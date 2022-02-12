Что делали «боевые экстрасенсы» в советской армии

В работе любой спецслужбы сложнее всего выяснить, честную ли игру ведёт разведчик или же он двойной агент; правдив ли подследственный или умело врёт. Для решения этой непростой задачи органы госбезопасности, в том числе в России, в ряде случаев используют людей, обладающих экстрасенсорными способностями.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Создание сверхлюдей

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В нашей стране вопросами применения экстрасенсорики в оперативных целях с середине 1980-х годов занималась секретная в/ч 10003, подчиненная Генеральному штабу министерства обороны. Военные изучали и апробировали азиатские, южноамериканские, европейские, африканские, алтайские, сибирские и тибетские психотехники. Проводились эксперименты по введению разными путями военнослужащих в состояние изменённого сознания для повышения в несколько раз их интеллектуальных и физических возможностей, в том числе в боевых целях. Велись исследования природы феноменальных способностей человека; разработка методов дистанционного тестирования личных качеств людей для психологической атаки.

Ни в одном из государств потенциальных противников подобных подразделений не существовало. Конечно, в странах НАТО тоже использовались люди с паранормальными способностями. Тем не менее лишь в в/ч 10003 ГШ МО РФ была разработана уникальная методика наделения феноменальными, в том числе экстрасенсорными, возможностями практически любого офицера или солдата.

Отконвоировали усилием мысли

Не удивительно, что исключительные качества офицеров в/ч 10003 неоднократно были востребованы при раскрытии преступлений. Характерен случай, произошедший в июне 1990 года. Два солдата одной из частей советских войск в Германии, похитив по автомату, скрылись в неизвестном направлении. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и следователи обратились к руководству в/ч 10003. С помощью фотографий беглецов специалисты на протяжении нескольких часов отдавали им мысленные приказы, провоцируя их совершать неадекватные поступки. В итоге, потеряв бдительность, горе-вояки вышли на дорогу, ведущую из советского военного гарнизона в город, и начали голосовать. Вскоре около них действительно затормозил автобус. Каково же было удивление беглецов, когда они увидели в салоне советских военнослужащих с собаками! Оказалось, что солдаты, состояние сознания которых было разбалансировано, потеряли способность делать простейшие логические выводы. Они остановили автобус характерной расцветки, со специальными номерами и солдатом за рулём. Любой человек, скрывающийся от погони, поспешил бы спрятаться в кусты. Однако беглецы, подталкиваемые непонятной силой, без опаски вышли на шоссе, которое оказалась для них дорогой под трибунал…

Цифры из головы