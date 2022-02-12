Когда Гитлер впервые начал сомневаться в победе над СССР

После битвы за Сталинград в 1942-м году и победы в Курской битве советских войск в 1943-м, стало понятно, что силы между странами уравнялись. Но даже тогда Гитлер не верил, что Германия может проиграть войну. "Рамблер" расскажет, когда его вера пошатнулась.

Адольф Гитлер не желал верить в грядущее поражение во Второй Мировой войне. Он был прекрасным оратором, его сила строилась на идейном вдохновлении подчиненных и эмоциональных речах.

Несмотря на то, что Курск был последней немецкой попыткой, она еще раньше не имела надежды. Многие германские генералы считают, что поражением Германии во Второй мировой войне следует считать дату 21 августа 1941 года. В тот день Гитлер отдал приказ отложить наступление на Москву и нанести удар на юг с целью окружения советских войск под Киевом.

Операция была проведена успешно, но с точки зрения стратегии вызывала вопросы. Немцы захватили 665 000 советских военных, 884 танка, 3178 орудий, сотни тысяч тонн боеприпасов, топлива, запасных частей и продовольствия. Однако для Красной Армии такие потери были переносимы.

Это вынужден был признать и сам Гудериан: «Бои за Киев, несомненно, означали крупный тактический успех. Однако вопрос о том, имел ли этот тактический успех и крупное стратегическое значение, остается под сомнением»