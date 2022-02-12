Как голландский Робинзон пострадал из-за любви к мужчинам

Разные обстоятельства забрасывали людей на необитаемые острова. Но случай Лендерта Хаcенбоса сейчас возмутил бы прогрессивную общественность. Подробности — в статье «Рамблера».
Лендерт Хаcенбос родился в Гааге в 1695 году. В 1709 году его овдовевший отец вместе с тремя сестрами Лендерта уехал в Батавию, которая тогда располагалась в голландской части Индонезии. Но подросток остался в Голландии и нанялся на корабль «Корсслот», принадлежавший Голландской Ост-Индской компании. Хасенбос, как и многие его соотечественники, предпочел делать карьеру моряка. Он пять лет служил в индийском городе Кочин, который тогда также был голландским владением. Потом Лендерт перевелся в Батавию уже в звании ефрейтора. В 1724 году он получил должность корабельного счетовода.
17 апреля 1725 года Хасенбосу предъявили обвинение в содомии во время остановки корабля в Кейптауне. А 5 мая того же года команда высадила его на необитаемый остров Вознесения в южной части Атлантического океана.
Лендерту Хасенбосу оставили палатку, запас воды на месяц, семена, инструменты, молитвенник, одежду и письменные принадлежности. Мужчина вел дневник, благодаря которому эта история и стала достоянием общественности. В дневнике Лендерт Хаcенбос не отрицал вины, хотя и не назвал имени любовника. Мужчина также писал о том, что его мучает совесть. Кроме того, он жаловался, что видит демонов и призраков бывших друзей и знакомых. Впрочем, большинство записей несчастного были посвящены поискам дров и источников пресной воды. Хотя на острове было два таких источника — один в его глубине — очевидно голландцу не повезло. Несколько раз он находил родники, но в основном был вынужден пить кровь и жидкость зеленых черепах и морских птиц, а также собственную мочу. Лендерт Хаcенбос продержался примерно полгода, но в конце концов жажда его погубила.
В январе 1726 года на остров высадились британские моряки корабля «Джеймс и Мэри», которые и нашли скудное имущество голландца и его дневник. А вот тело обнаружить не удалось. В том же году дневник был переведен и опубликован. Через два года дневник был переиздан. Впрочем, проверить точность перевода сейчас невозможно, так как оригинал был утрачен.
Современники Лендерта интерпретировали историю голландца как справедливое возмездие неба и предостережение всем, кто покушается на нравственные устои. Вообще ситуация во флоте не радовала ревнителей морали, ведь мужчины, месяцами вынужденные терпеть воздержание, порой поддавались искушениям. Доказательством служит еще один случай с двумя голландскими юнгами, который произошел два года спустя. Юношей, уличенных в связи друг с другом, выбросили по одиночке на острова архипелага Хаутман-Аброльос у западного побережья Австралии. Оба моряка погибли.
А в 1730 году в Утрехте начались судебные процессы над мужчинами, обвиненными в содомии. Из сорока подсудимых 18 были признаны виновными и сразу же повешены. Гонения вскоре распространились на все Нидерланды. Чаще всего подозреваемых в мужеложстве вешали или топили. Преследования были вызваны эпидемией среди крупного рогата скота, которую суеверные жители республики восприняли как божественную кару за грехи соотечественников.
Сейчас Нидерланды являются одной из самых терпимых стран не только в Европе, но и в мире. А в Утрехте установили памятник всем пострадавшим во время гонений.