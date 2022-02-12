Как голландский Робинзон пострадал из-за любви к мужчинам

Разные обстоятельства забрасывали людей на необитаемые острова. Но случай Лендерта Хаcенбоса сейчас возмутил бы прогрессивную общественность. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Черные паруса» Кадр из сериала «Черные паруса»

Лендерт Хаcенбос родился в Гааге в 1695 году. В 1709 году его овдовевший отец вместе с тремя сестрами Лендерта уехал в Батавию, которая тогда располагалась в голландской части Индонезии. Но подросток остался в Голландии и нанялся на корабль «Корсслот», принадлежавший Голландской Ост-Индской компании. Хасенбос, как и многие его соотечественники, предпочел делать карьеру моряка. Он пять лет служил в индийском городе Кочин, который тогда также был голландским владением. Потом Лендерт перевелся в Батавию уже в звании ефрейтора. В 1724 году он получил должность корабельного счетовода.

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17 апреля 1725 года Хасенбосу предъявили обвинение в содомии во время остановки корабля в Кейптауне. А 5 мая того же года команда высадила его на необитаемый остров Вознесения в южной части Атлантического океана.

Лендерту Хасенбосу оставили палатку, запас воды на месяц, семена, инструменты, молитвенник, одежду и письменные принадлежности. Мужчина вел дневник, благодаря которому эта история и стала достоянием общественности. В дневнике Лендерт Хаcенбос не отрицал вины, хотя и не назвал имени любовника. Мужчина также писал о том, что его мучает совесть. Кроме того, он жаловался, что видит демонов и призраков бывших друзей и знакомых. Впрочем, большинство записей несчастного были посвящены поискам дров и источников пресной воды. Хотя на острове было два таких источника — один в его глубине — очевидно голландцу не повезло. Несколько раз он находил родники, но в основном был вынужден пить кровь и жидкость зеленых черепах и морских птиц, а также собственную мочу. Лендерт Хаcенбос продержался примерно полгода, но в конце концов жажда его погубила.

В январе 1726 года на остров высадились британские моряки корабля «Джеймс и Мэри», которые и нашли скудное имущество голландца и его дневник. А вот тело обнаружить не удалось. В том же году дневник был переведен и опубликован. Через два года дневник был переиздан. Впрочем, проверить точность перевода сейчас невозможно, так как оригинал был утрачен.

Современники Лендерта интерпретировали историю голландца как справедливое возмездие неба и предостережение всем, кто покушается на нравственные устои. Вообще ситуация во флоте не радовала ревнителей морали, ведь мужчины, месяцами вынужденные терпеть воздержание, порой поддавались искушениям. Доказательством служит еще один случай с двумя голландскими юнгами, который произошел два года спустя. Юношей, уличенных в связи друг с другом, выбросили по одиночке на острова архипелага Хаутман-Аброльос у западного побережья Австралии. Оба моряка погибли.

А в 1730 году в Утрехте начались судебные процессы над мужчинами, обвиненными в содомии. Из сорока подсудимых 18 были признаны виновными и сразу же повешены. Гонения вскоре распространились на все Нидерланды. Чаще всего подозреваемых в мужеложстве вешали или топили. Преследования были вызваны эпидемией среди крупного рогата скота, которую суеверные жители республики восприняли как божественную кару за грехи соотечественников.