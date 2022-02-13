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39 минут назад

Трехногий крокодил съел двух собак и попался охотникам

Мира Маркина

В Австралии, штат Кливленд, местные охотники поймали трехногого крокодила, который съел двух собак. Об этом сообщает департамент охраны окружающей среды штата на своей странице в Facebook.

Трехногий крокодил съел двух собак и попался охотникам
Фото: Department of Environment and Heritage Protection, FacebookDepartment of Environment and Heritage Protection, Facebook

Местные жители информировали департамент о крокодиле, который вел себя крайне агрессивно и съел по меньшей мере две собаки. Отличительные черты рептилии — отсутствует одна нога и кончик хвоста.

«Этот боец, очевидно, поучаствовал в нескольких битвах. У него множество травм. Специалисты предполагают, что крокодил получил их в территориальных спорах с другими самцами», — отмечают в департаменте.

Длина рептилии — 4,3 метра. Крокодила переселят на крокодиловую ферму или в зоопарк. Новые владельцы крокодила согласились использовать животное исключительно для образовательных целей. Сначала специалисты оценят здоровье крокодила, чтобы понять, требуется ли ему ветеринарное лечение.

Пост на Facebook набрал 308 «реакций». Пользователи отмечают, что им жалко рептилию, даже несмотря на его агрессивность.

«Бедный крокодил просто делает то, что подобает крокодилу. Он не различает источники пищи», «Просто оставьте беднягу там, где ему и место. Это их среда обитания, уважайте ее!», «Бедняга, теперь потерял свободу навсегда, неужели человеку видней?».

Рамблер сообщал о змее, которая проникла на борт самолета в Малайзии и попала на видео.

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