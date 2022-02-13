Беглец с Камчатки, который стал королем Мадагаскара

Мориц Бенёвский был типичным представителем восемнадцатого века, эпохи авантюристов. Однако немногим из них удалось закончить свою жизнь в ранге короля. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Невольные путешествия Морица Августа Бенёвского» Кадр из сериала «Невольные путешествия Морица Августа Бенёвского»

Бенёвский считается национальным героем Словакии, Венгрии и Польши, благодаря его смешанному происхождению. Мориц Бенёвский родился 20 сентября 1746 года в городке Врбове на западе Словакии. У отца, полковника австрийской армии, были венгерские корни, а у матери, дочери епископа, венгерские и словацкие. В семье было четверо общих детей, из которых Мориц был старшим. Кроме того, вместе с ними воспитывались дети от первых браков супругов. В детстве Мориц сломал ногу и всю жизнь хромал, однако это не помешало ему сделать военную карьеру.

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Шестнадцатилетний Мориц принял участие в Семилетней войне, получив чин капитана. У юноши был строптивый нрав, так что отец, уставший от его дуэлей и кутежей, в конце концов лишил его наследства. Родовое имение стало собственностью сестер Морица и зятьев. Бенёвский не растерялся, собрал команду слуг и наемников и выгнал родственников из дома. Но они пожаловались императрице Марии-Терезии, и Бенёвскому пришлось бежать в Польшу. Там он даже женился на дочери мясника Анне Хёнш по лютеранскому обряду. Она родила мужу четырех детей. Впрочем, тихие семейные радости не привлекали неугомонного Бенёвского.

Он решил искать удачи в Индии и начал изучать навигацию. Однако в это время Польша переживала непростые времена. В 1768 году вспыхнуло восстание Барской конфедерации. Мятежники противостояли королю Станиславу Понятовскому и Екатерине Великой, которая и возвела бывшего фаворита на трон. Мориц Бенёвский неожиданно примкнул к повстанцам, но через некоторое время попал в плен к русским. В первый раз его просто отпустили, но он не сдержал обещания не воевать против России, поэтому во второй раз пленника уже отправили в Киев, а оттуда в Казань.

В этом городе Бенёвский познакомился с шведом Адольфом Винбланом. Они вместе сбежали с чужими документами и даже смогли добраться до столицы. Но там капитан голландского корабля, на котором они хотели отплыть за границу, что-то заподозрил и сдал их властям. 4 декабря 1769 года беглецов этапом отправили на Камчатку. Восемь месяцев заключенные путешествовали через всю Россию. По дороге к ни присоединились поручик Панов, капитан Степанов, подпоручик Батурин. Мориц Бенёвский непрерывно обдумывал возможность побега. В Охотске арестантов погрузили в на галиот «святой Петр». Бенёвский решил захватить корабль и даже смог привлечь на свою сторону трех моряков, включая штурмана Максима Чурина. Однако галиот попал в шторм, и заговорщики не решились действовать.

12 сентября 1770 года Мориц Бенёвский и другие ссыльные прибыли в Большерецкий острог. Здесь ему предстояло провести всю жизнь, с чем авантюрист никак не мог примириться. Гарнизон Большерецка включал семьдесят человек, однако постоянно в городе присутствовала только половина людей.

Мориц Бенёвский был обаятельным человеком, который быстро сошелся с камчатскими старожилами. Тем более, что среди ссыльных были самые разные люди — гвардейские офицеры, казаки, крестьяне. Авантюрист подружился с поручиком Петром Хрущевым, который давно раздумывал над тем, чтобы сбежать с Камчатки при помощи захваченного корабля. Но сделать это незаметно было нельзя. Мориц Бенёвский предложил поднять восстание с помощью местных жителей. Это позволило бы нейтрализовать коменданта и спокойно подготовить корабль к плаванию.

Для этих целей Бенёвский тут же изобрел заговор как будто бы во благо наследника престола Павла Петровича, незаконно отстраненного Екатериной II от престола. Авантюрист демонстрировал заинтересованным бархатный конверт, в котором как будто хранил письмо цесаревича к римскому императору. Якобы Павел хотел жениться на его дочери вопреки воле матери.

Мориц Бенёвский давал уроки сыну коменданта капитана Нилова и при этом завербовал около пятидесяти жителей острога. Среди них были охотники купца Холодилова, священник Устюжанинов с сыном, казак Рюмин с женой, канцелярист Судейкин и некоторые камчадалы. Разумеется, в заговору примкнул и старый приятель Бенёвского швед Винблан. Хотя до капитана Нилова доходили слухи о заговоре, он не обращал на них внимания, будучи человеком пьющим и слегка безалаберным. Накануне мятежа Нилов послал солдат, чтобы арестовать Бенёвского, однако заговорщики разоружили их.

В ночь с 26 на 27 апреля 1771 года бунтовщики взяли дом коменданта. Нилов сопротивлялся и был убит, однако больше никто не пострадал. После похорон коменданта Бенёвский обязал всех мятежников присягнуть на кресте царевичу Павлу Петровичу. В течение двух недель Мориц Бенёвский и капитан Степанов сочиняли воззвание бунтовщиков, в котором обвинили императрицу и ее фаворитов в беззаконии и злоупотреблении властью. В это же время мятежники погрузили на паромы пушки, инструменты, оружие, казну, захваченную в канцелярии, пушнину, муку, вино и другие припасы. Все добро перевезли на борт «Святого Петра», и 12 мая 1771 года галиот взял курс на Курильские острова. Вместе с Бенёвским на борту было семьдесят человек.

Во время стоянки на необитаемом острове, где беглецы запаслись пресной водой, среди мятежников вспыхнул конфликт. Так что авантюрист приказал бросить на острове трех человек, а остальных высечь плетьми. В начале июля галиот оказался в водах Японии. Но так как это была закрытая страна, то Бенёвскому не дали высадиться на берег, однако позволили пополнить запасы провианта. Еще месяц мятежники провели на острове Танао-Сима, а 16 августа бросили якорь у побережья Формозы — сейчас это Тайвань. Здесь у русских беглецов произошла стычка с туземцами, так что погибло несколько человек, в том числе и поручик Панов. Похоронив товарищей, Мориц Бенёвский с соратниками отправился дальше, но напоследок приказал обстрелять местную деревню из пушек.

Из-за жестокого шторма корабль десять дней носило по волнам, курс был потерян. В конце концов 23 сентября 1771 года потрепанный галиот вошел в бухту Макао. Авантюрист представился губернатору колонии подданным короля Станислава Понятовского, переодевшись в мундир убитого капитана Нилова. Он заверил, что совершает научную поездку на русском торговом корабле. Беглецы устроились в предоставленном губернатором доме, продали пушнину и на вырученные деньги купили припасы и новую одежду. Мориц Бенёвский с головой окунулся в местную светскую жизнь и забросил товарищей. Между тем они страдали от тропического климата и болезней. Так что во время стоянки погибло 15 человек, среди них и штурман Максим Чурин. В конце концов беглецы взбунтовались, тем более, что Бенёвский без их ведома продал галиот со всем имуществом. Авантюрист понял, что дольше медлить опасно и поспешил покинуть Макао на французских кораблях «Дофин» и «Ляверди», с трудом успокоив соратников.

Бенёвский рассчитывал на плохие отношения между Францией и Россией. Во время стоянки на острове Маврикий он услышал от местного губернатора о сказочном Мадагаскаре и заинтересовался островом.

В июле 1772 года беглые ссыльные с Камчатки достигли берегов Бретани. Из семидесяти человек до конца путешествия дожили 37 мужчин и 3 женщины. Мориц Бенёвский оставил соратников в Пор-Луи, а сам уехал в Париж. Там он стал прославленным героем, который смог сбежать из холодной Сибири. Авантюрист предложил французскому королю Людовику XV смелый план завоевания Формозы, Курильских и Алеутских островов. Но в ответ получил другое заманчивое предложение — возглавить экспедицию на Мадагаскар.

Кадр из сериала «Невольные путешествия Морица Августа Бенёвского»

Мориц Бенёвский в последний раз встретился со своими сообщниками в Пор-Луи. Одиннадцать человек решили последовать за ним на Мадагаскар, швед Винблан вернулся на родину, несколько русских беглецов выбрали французскую службу. Остальные пожелали вернуться в Россию.

Екатерина II решила помиловать мятежников, так как их невероятное путешествие и испытанные лишения растрогали ее. К тому же европейская популярность Бенёвского могла бы придать делу нежелательную огласку. 30 сентября 1773 года восемнадцать беглецов прибыли в Кронштадт.

А Мориц Бенёвский бросился в новую авантюру. В феврале 1774 года он достиг Мадагаскара вместе с двумя сотнями моряков. Без особых усилий Бенёвский утвердил французскую власть на острове и основал столицу — город Луибур. В октябре того же года совет старейшин местных племен провозгласил Морица Бенёвского ампансакабе — королем Мадагаскара. Джентльмен удачи с энтузиазмом принялся обустраивать колонию, но не поладил с властями Маврикия и Реюньона, находившихся по соседству. Местные чиновники начали отправлять в Париж жалобы, в которых обвиняли Бенёвского в коррупции. Покровитель авантюриста король Людовик XV уже умер и заступиться было некому. Метрополия перестала поддерживать свою колонию. Люди Бенёвского умирали от местных болезней, не было ни денег, ни лекарств.

В конце концов искатель приключений вместе с выжившими людьми (их осталось всего 63 человека) вернулся во Францию. Король Людовик XVI пожаловал ему титул графа и орден св. Людовика, но судьба колонии на Мадагаскаре его не интересовала. Остров не оправдал надежды французов на сокровища.

Мориц Бенёвский обращался за помощью даже к австрийскому императору Иосифу II, ездил в Штаты, чтобы найти спонсоров для освоения Мадагаскара, но не преуспел. Кстати, в Америке он познакомился с Джорджем Вашингтоном и Бенджамином Франклином. Наконец помочь ему решил Жан-Гиацинт де Магеллана, ученый и потомок знаменитого путешественника. Они создали торговую компанию, и на американском корабле авантюрист вернулся на Мадагаскар в октябре 1785 года. Он вновь расположил к себе туземцев и убедил прогнать французских представителей. Бенёвский перенес столицу в новый город — Мавританию.