Как казачий спецназ воевал против элитных солдат Гитлера

Эта дивизия была особым подразделением Красной Армии, созданным по специальному распоряжению Верховного главнокомандующего И. В. Сталина.Казаки-пластуны отличались сплоченностью и высокой боевой готовностью.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Казачий спецназ

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Девятую пластунскую Краснодарскую Краснознаменную горнострелковую дивизию создавали как подразделение лучших казаков-пограничников, некогда охранявших рубежи России. Пешие казаки проводили разведку, среди них было много снайперов и специально обученных для штурмовых действий бойцов.В состав дивизии входило три батальона плюс артиллерийское подразделение и дивизион противовоздушной обороны. Общая численность «казачьего спецназа» доходила до 41 тысячи человек.

Среди пластунов служили и старые казаки, получившие свои Георгиевские кресты еще в Первую мировую. Решение о введении дивизии в бой принимала только Ставка Верховного Главкома, пластунов берегли и без особой необходимости в сражения не бросали.

Отличительной стороной дивизии пластунов было то, что в казачьих сотнях (ротах) служили, в основном, односельчане, многие из которых были к тому же и родственниками. Выдержка, сплоченность, взаимовыручка, неспособность к предательству значительно повышали боеспособность таких подразделений.

Охотники за оуновцами

До весны 1944 года местом основной дислокации дивизии была Кубань, непосредственно в боях принимали участие лишь некоторые ее подразделения. К примеру, пластуны отличились в сражениях по освобождению Керчи – штурмовиками дивизии были очищены от фашистов несколько улиц этого города.В 1944 году пластуны воевали в составе Первого Украинского фронта. Оказалось, что они очень эффективно умели сражаться с бандгруппами коллаборационистов из ОУН* и бандеровцев. От советских солдат, призванных из Западной Украины, толку в этом деле было мало, а казаки действовали умело и решительно.

В конце лета 1944 года дивизия пластунов в составе других подразделений Красной Армии участвовала в освобождении Польши. Казачьи подразделения сражались в том числе и против танковых соединений противника. Ожесточенно сопротивляясь, гитлеровцы по громкоговорителям систематически оповещали пластунов о щедрой награде, гарантируемой тому, кто доставит им командира казачьего полка. Бойцы одного из окруженных пластунских батальонов, прорывались, сходясь с немцами в рукопашные схватки. Один из оборонительных рубежей противника пластуны взяли, используя снопы на поле. Замаскировавшись в них, казаки сумели незаметно подобраться к вражеским позициям и выбить с них немцев.]

В феврале победного 1945 года дивизия пластунов воевала в Германии. Против них сражались отлично подготовленные и превосходно экипированные подразделения горных стрелков, имеющих минометы и танки. Бои на одерских плацдармах были для пластунов самыми кровопролитными. Сражения в районе Нейсдорфа запомнились казакам особенно – эта деревня неоднократно попеременно занималась то казаками, но гитлеровцами.

В сражениях в Германии против пластунов воевали части эсэсовцев, сопротивление которых в итоге было сломлено. В этих боях погибли два командира казачьих батальонов и помощник начштаба.

До окончания войны пластунская дивизия участвовала в боях в Чехословакии, казаки освобождали Моравск-Остраву и Прагу. На родину в Краснодарский край девятая дивизия пластунов вернулась только в сентябре 1945 года.