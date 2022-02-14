Чем закончилась первая в мире пересадка головы человека

В 2017 году весь мир облетела новость о том, что проведена первая в мире пересадка головы человека. Однако стоит отметить, что эксперимент был проведен на трупе. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Кадр из фильма "Завещание профессора Доуэля" Кадр из фильма "Завещание профессора Доуэля"

За год до этого нейрохирург Серджо Канаверо опубликовал видео, на котором он проводил подобную операцию, но на животных (мышь и собака). И тогда все прошло успешно. В ходе эксперимента медик использовал полиэтиленгликоль, который вводился в пораженные участки спинного мозга и способствовал восстановлению связей между тысячами нейронов.

Уже тогда нейрохирург заявил на весь мир, что подобная операция на человеке технически выполнима, однако еще не был решен вопрос эффективности восстановления нервных контактов между головой и телом донора.

И, поначалу, первым пациентом должен был стать программист из Владимира Валерий Спиридонов. Мужчина страдает сильнейшим генетическим заболеванием, которое лишает возможности двигаться. Канаверо даже утверждал, что вероятность успеха процедуры не менее 90 процентов, а стоимость операции на момент 2015 года составляла порядка 15 миллионов долларов. Операцию Спиридонова несколько раз переносили, и до сих пор она так и не состоялась.