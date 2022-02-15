Почему нельзя трогать статуи сфинксов в Санкт-Петербурге

Сфинксы на Университетской набережной Санкт-Петербурга давно заслужили славу одного из самых мистических мест города. Посмотреть на них считают обязательным большинство туристов. Однако трогать величественные изваяния не рекомендуется. В материале "Рамблера" — объяснение странного запрета и другие тайны петербургских сфинксов.

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Созданные приблизительно в XIV веке до н.э. статуи сфинксов до того, как приехать в Санкт-Петербург, украшали двор храма фараона Аменхотепа III в Фивах. Их лица считаются одними из лучших изображений фараона.

В Санкт-Петербург сфинксов доставили в 1832 году и провели первые два года во дворе Академии художеств, а позже обрели свое постоянное место на Университетской набережной.

Практически сразу статуи оказались окружены массой легенд и загадок. Во многом это было обсуловлено загадочным взглядом сфинксов и их полуулыбками. Выражение лиц статуй меняется в течение дня: утром они умиротворенные и безмятежные, а к вечеру становятся зловещими. Говорят, особенно впечатлительных людей эти перемены сильно пугают. Утверждают также, что сфинксы аномально воздействуют на людей, их “обвиняют” в разрушении семей и даже доведении до самоубийства.