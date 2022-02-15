Что происходит с людьми в самом нищем штате США

США считается страной миллиардеров. Именно там живет больше всего людей, состояние которых оценивается миллиардами долларов. Там довольно высокий уровень зарплат, но также и соответствующий уровень цен. В крупных городах Америки жить действительно дорого, но не стоит мерить всю страну по голливудской аллее славы, Силиконовой долине и квартирам в Нью-Йорке с видом на небоскребы. В материале «Рамблера» — о том, как живут люди в самом бедном штате США.

Фото: Рамблер Рамблер

При сравнении штата аналитики учитывают уровень заработной платы, процент трудоустроенного населения, процент людей с медицинской страховкой, а также уровень бедности. Согласно этим показателям, самый нищий штат США — Миссисипи.

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Аграрное общество

Миссисипи расположен в южной части страны, поэтому здесь всегда было развито сельское хозяйство. Именно поэтому индустриализация общества проходила в этом штате крайне медленно. Исследователи предполагают, что именно с этим фактором связана высокая бедность населения.

Здесь долгое время люди были сфокусированы на сельском хозяйстве, а индустриализация общества началась лишь в начале XX века. До сих пор здесь довольно низкий уровень образования и высокий уровень безработицы по сравнению с другими штатами США, он составляет 10,9%. Средний доход жителя штата составляет 36,8 тысяч долларов в год (около 2,5 миллионов рублей). Несмотря на высокую цифру по сравнению с другими странами, Для США это низкий заработок. Здесь почти 19% населения не имеют медицинской страховки, что также является самым плохим показателем по стране.

Длительное рабство

Также Миссисипи был одним из штатов, которые долго оказывали сопротивление отмене рабство. Здесь прочно укоренились предрассудки относительно афроамериканского населения, что также тормозило прогресс. Правительство было сосредоточено на удержании рабов, поэтому не рассматривало политику как инструмент для достижения экономических благ. Все это также сильно повлияло на замедление индустриализации и экономическое развитие штата.

Влияние стихии

Очень много бездомных в США раньше жили в штате Миссисипи, а потом переехали в более крупные города. Дело в том, что часть бездомных появилась из-за катастроф, эпицентром которого из-за своего расположения становится штат Миссисипи. Здесь, как и в крупных городах, довольно много бездомных. Некоторые граждане, которые лишаются дома, остаются здесь и живут на улицах своих родных городов, так как восстанавливать последствия стихии долго и дорого. Не все имеют на это средства.

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