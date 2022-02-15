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1 час назад

В РФ могут разрешить мужчинам забирать свою фамилию после развода

Диана Товсепова

В России предложили разрешить мужчинам забирать фамилии у бывших жен. С таким предложением выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в интервью «Абзацу».

В РФ могут разрешить мужчинам забирать свою фамилию после развода
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Некоторым мужчинам часто неприятно, когда их бывшая супруга продолжает носить их фамилию. Думаю, что надо предусмотреть практику возврата девичьей фамилии при разводе. Причем обязать составлять брачный договор, в котором это условие будет прописано», — сказал Петров.

Он отметил, что возможность забрать фамилию у экс-супруги необходимо обозначать документально еще при заключении брака.

Ранее мы писали о том, почему Кардашьян развелась с Кани Вестом.

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