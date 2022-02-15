В РФ могут разрешить мужчинам забирать свою фамилию после развода

«Некоторым мужчинам часто неприятно, когда их бывшая супруга продолжает носить их фамилию. Думаю, что надо предусмотреть практику возврата девичьей фамилии при разводе. Причем обязать составлять брачный договор, в котором это условие будет прописано», — сказал Петров.