В РФ могут разрешить мужчинам забирать свою фамилию после развода

В России предложили разрешить мужчинам забирать фамилии у бывших жен. С таким предложением выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров в интервью «Абзацу».
«Некоторым мужчинам часто неприятно, когда их бывшая супруга продолжает носить их фамилию. Думаю, что надо предусмотреть практику возврата девичьей фамилии при разводе. Причем обязать составлять брачный договор, в котором это условие будет прописано», — сказал Петров.
Он отметил, что возможность забрать фамилию у экс-супруги необходимо обозначать документально еще при заключении брака.
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