Британская аристократка, которая стала королевой бедуинов

Джейн Дигби была бы идеальной героиней любовного романа в стиле «Анжелики» с тем лишь отличием, что ее необыкновенные приключения не вымысел, а правда. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Джозеф Карл Штилер. Портрет Джейн Дигби Джозеф Карл Штилер. Портрет Джейн Дигби

Семейная история прекрасной англичанки уже вдохновляла на подвиги. Отец Джейн адмирал Генри Дигби в свое время захватил испанский корабль «Санта-Бригида». Его призовая доля в добыче составила сорок тысяч фунтов стерлингов и стала основой семейного благосостояния. Он женился на знаменитой красавице Джейн Элизабет Коук, дочери графа Лестера и 3 апреля 1807 у них родилась дочь Джейн. От матери она унаследовала ангельскую красоту, а отца — неукротимый нрав. В 1815 году адмирал Дигби получил по завещанию поместье Минтерн в графстве Дорсет, куда и переехала семья. Однако девочка часто гостила в имении деда Холкхэм-холл.

Видео дня

Джейн росла в достатке и ни в чем не знала отказа. Ее образование вовсе не ограничивалась изящными искусствами вроде танцев или пения. Она серьезно изучала иностранные языки (впоследствии она будет свободно говорить на восьми языках), политику и сельское хозяйство. Ее дед придерживался редкой в те времена точки зрения и считал, что девушка должна быть не только красивой, но и умной. Кроме того, Джейн обожала верховую езду, прекрасно держалась в седле и профессионально разбиралась в лошадях.

Столичная светская жизнь с ее условностями сначала смутила молодую леди, но Джейн быстро поняла, что знатность, красота и богатство сглаживают множество проступков. Она была настоящей английской розой: светлые локоны, голубые глаза, мраморная кожа. Тем больше мужчин поражал бурный темперамент красавицы.

В 1824 году Джейн Дигби вышла замуж за Эдварда Лоу, барона Элленборо. Это была достойная партия: в том же году муж стал генерал-губернатором Индии. У супругов был один сын, который умер еще в младенчестве.

Однако знатные мужья редко хранили верность даже обворожительным женам. Исключением не стал и барон Элленборо. Но и Джейн не собиралась молча страдать. Она тоже завела роман. Избранником красавицы стал ее кузен по материнской линии полковник Джордж Энсон. Но эта связь ей быстро наскучила, и Джейн переключилась на принца Феликса Шварценбергского, который жил в Англии в качестве австрийского атташе.

Роман был настолько страстным и открытым, что стал главной темой светских сплетен. Джейн родила принцу дочь Матильду и сына Феликса. Мальчик быстро умер, а девочку воспитала сестра принца. Скандальная связь положила конец первому браку Джейн. Муж с ней развелся, но сохранил содержание. Впрочем, ее положение это не спасло: почти все родственники от нее отвернулись, а высший свет Лондона счел ее слишком распущенной даже по меркам эпохи Регентства.

Уильям Росс. Портрет Джейн Дигби, леди Элленборо

Белокурая красавица перебралась на континент, но принц не собирался на ней жениться, так что очень скоро они расстались. Но Джейн не боялась одиночества. Она обосновалась в Германии, где ненадолго стала фавориткой ценителя женской красоты короля Людвига Баварского. Впрочем, роль метрессы ее не устраивала, поэтому вскоре Джейн погрузилась в новый роман — с бароном Карлом фон Веннингеном. В январе 1833 года она родила ему сына Герберта, а в ноябре того же года вышла за барона замуж. В следующем году на свет появилась дочь Берта. Однако степенный немец не смог надолго удержать ветреную красавицу.

В 1838 году Джейн увлеклась греческим графом Спиридоном Феотокисом. Оскорбленный муж вызвал любовника жены на дуэль и даже ранил, но сохранить брак это не помогло. Тем более, что прекрасная англичанка уже была беременна от своего нового возлюбленного. Ради Спиридона она приняла православие и обвенчалась с ним в Марселе, даже не дождавшись официального развода со вторым мужем. Впрочем, в 1842 году развод все-таки был оформлен. Самое странное, что Карл фон Веннинген не злился на саму Джейн и остался ее другом, а также взял на себя заботу об их детях. Ну а неутомимая англичанка вместе с мужем и сыном Леонидасом переехала в Грецию.

Но и третий брак красавицы оказался коротким. Грек ей изменял, а во время путешествия по Италии их единственный сын в шестилетнем возрасте упал с балкона и умер. Джейн оставила мужа и переключилась на молодого короля Греции Оттона. Монарх был моложе Джейн на восемь лет, но в ее случае разница в возрасте не имела никакого значения. Английская роза была хороша как никогда.

Однако роль фаворитки, пусть и обожаемой монархом, ее все также мало привлекала, а король был женат. И тогда Джейн завела самый причудливый роман — с уже пожилым греческим полководцем и героем войны за независимость Христодулосом Хаципетросом. Причем она разделила с ним полукочевой образ жизни, жила в горах, ночевала в пещерах, охотилась, совершала долгие переходы верхом. Словом, стала настоящей амазонкой. Казалось, ничто на свете не могло ее смутить. Но измена Хаципетроса с простой служанкой поставила точку и в этих отношениях.

Джейн отправилась путешествовать по Месопотамии. Она с комфортом странствовала по Сирии и Палестине и вообще полюбила пряный восток. Во время посещения Пальмиры она познакомилась с шейхом Меджуэлем эль-Мезрабом. Он был на двадцать лет моложе, но пылко влюбился в 46-летнюю англичанку. Да так сильно, что предложил законный брак, хотя его старший брат был не восторге от этой идеи. Джейн вышла замуж и взяла фамилию мужа, но ислам не приняла. Она выучила девятый язык — арабский — и с изяществом носила национальную одежду.

Половину года она жила с племенем мужа в шатрах и собственноручно доила коз. А еще полгода проводила на личной вилле в Дамаске в атмосфере экзотической роскоши. Она дружила с британским консулом Ричардом Бертоном и обеспечила племени мужа безусловную лояльность местных властей. Благодаря ей они хорошо зарабатывали на разведении племенных жеребцов, которых потом продавали английским аристократам, и были оснащены самым современным оружием. Так что бедуины легко признали Джейн истинной королевой. Кроме того, среди ее друзей был и лидер алжирской революции эмир Абд аль-Кадер.