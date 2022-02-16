Почему Ленин отказался выдать Румынии ее золотой запас

В августе 1916 года королевская Румыния, надеясь на скорую победу над Австро-Венгрией, надломленной, как казалось, Брусиловским прорывом, вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Однако уже спустя три месяца румынская армия оказалась наголову разгромлена германскими, австро-венгерскими и болгарскими войсками. Русские пришли на помощь своему незадачливому союзнику уже после того, как 5 декабря 1916 года немцы вошли в Бухарест.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Как румынское золото оказалось в России

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Перед эвакуацией из Бухареста в Яссы королевский двор и правительство Румынии приняли решение о передаче России на хранение золотого запаса своей страны и драгоценностей династии. Никто тогда и не подозревал, что в России скоро разразится революция, и того правительства, которому Румыния доверит своё золото, не станет.

В декабре 1916 года в Москву (а не в Санкт-Петербург, поскольку из-за угрозы прорыва немецкого флота на Балтике основные государственные активы Российской империи также были эвакуированы в Москву ещё в 1915 г.) пришел первый эшелон с румынским золотом. В августе 1917 года, когда власть царя перешла к Временному правительству, в Москву из Ясс прибыла вторая, основная партия румынского золотого запаса. Общая стоимость отправленных в 41 вагоне ценностей превышала 7,5 млрд румынских лей, а масса золота составляла 150 тонн.

Но одними этими цифрами стоимость доставленных в столицу ценностей не ограничивалась, так как России на хранение были также переданы династические драгоценности и реликвии (в частности, уникальные ювелирные изделия), произведения искусства, редкие монеты и архивные документы.

В конце 1917 года в России началась смута. Пользуясь предоставленным большевиками правом на самоопределение, молдавские националисты Бессарабии выступили за объединение с Румынией. В Кишинёв в январе 1918 года вошли румынские солдаты. Однако Ленин с товарищами был согласен признавать только такое независимое государство, во главе которого стояли бы местные же большевики. Считая присоединение Бессарабии к Румынии оккупацией, Ленин приказал конфисковать румынский золотой запас до времен «революции в Румынии».

Что СССР возвратил Румынии

В 1935 году, пытаясь построить систему «коллективной безопасности» в Европе и сближаясь с Францией, советское правительство восстановило дипломатические отношения с союзной Франции Румынией, не требуя пока уступок от Бессарабии. В знак доброй воли руководство СССР отослало в Бухарест 1436 из 3469 ящиков, в которых в царскую Россию были переправлены румынские ценности. Но внушительная цифра не должна вводить в заблуждение. В ящиках находились в основном архивы Румынского королевства. Золота там было всего 12 тонн из 150.

Возвратить весь румынский золотой запас СССР обещал при «окончательном урегулировании бессарабского вопроса». Однако, когда летом 1940 года под угрозой советского военного вторжения Румыния согласилась отдать Советскому Союзу требуемые земли, золота в ответ она так и не дождалась по причине того, что пошла на передачу территорий не добровольно, а под давлением.

В результате Второй мировой войны Румыния из противника СССР превратилась в его союзника. И хотя согласно Парижскому договору (подписанному также западными державами) 1947 года Румыния, как бывший союзник гитлеровской Германии, должна была уплатить СССР 300 млн долларов репараций, Сталин скостил этот долг в обмен на утверждение в Румынии режима коммунистов. Кроме того, в конце 1940-х Сталин распорядился вернуть Румынии часть золотого запаса, а в 1956 году Никита Хрущёв отправил в Бухарест ещё одну партию румынских ценностей.

Тем не менее в 1965 году румынский коммунистический руководитель Н. Чаушеску предложил Л.И. Брежневу отдать остававшиеся в Советском Союзе (по его подсчётам) примерно 93 тонны румынского золота. Нежелание СССР рассматривать этот вопрос стало камнем преткновения в советско-румынских отношениях, которые были самыми напряжёнными внутри блока просоветских государств в Европе.

После революции 1989 года в Румынии и распада СССР в 1991 году новые румынские правительства не перестают требовать от РФ вернуть остающуюся, по их мнению, в России большую часть золотого запаса королевской Румынии.

Неясности и двусмысленности остаются

При подписании в 2003 году в Москве президентами Владимиром Путиным и Ионом Илиеску Российско-румынского договора о дружбе и сотрудничестве было принято решение создать Смешанную двустороннюю комиссию по расследованию судьбы румынских ценностей, переданных царской России. РФ уверяет, что всё румынское золото было возвращено в Румынию ещё в советское время. Румынская сторона продолжает отрицать это.

Проблема румынского золота не исчерпывается одной лишь стоимостью драгоценного металла, так как в золотой запас входило немало уникальных предметов. Не исключено, что их у современной России действительно уже нет (что, впрочем, не снимает вопрос о компенсации утраченных ценностей).

Вспомним, что ещё в 1917 году примерно половина золотого запаса России (вместе с румынскими ценностями) была переправлена на хранение в Казань. Но летом 1918 года Казань захватили белогвардейцы, и при отступлении вывезли все золото, доставшееся Колчаку. После бегства белогвардейцев и интервентов из Сибири красные обнаружили остатки этого золота и привезли их обратно в Казань. Какая-то часть золотого запаса была истрачена и разграблена ещё белогвардейцами и чехами, какая-то наверняка – большевиками при его транспортировке.

Вспомним, что в конце 1920-х годов, собирая средства на проведение индустриализации, советское правительство устроило распродажу произведений искусства, хранившихся в государственных музеях нашей страны. Среди них могли быть и какие-то предметы искусства, принадлежавшие румынской королевской семье.

Уверяя, что СССР в 1940-е - 1950-е гг. вернул Румынии все ценности, публикаторы таких сведений нигде не приводят количественных данных о том, когда и сколько конкретно было возвращено. Они то повторяют эти заверения, ссылаясь на заявления коммунистического руководства Румынии того времени, то утверждают, что остальную часть золотого запаса Советский Союз был якобы вправе удержать у себя в счёт репараций за Вторую мировую войну. Однако при этом забывается, что официально СССР отказался от взимания репараций с Румынии – своего новообретённого союзника. Сами же такие противоречивые заявления порождают предположения, что в РФ по-прежнему находится значительная часть румынского королевского золота. Какая конкретно – ясности нет.