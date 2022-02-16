Что будет, если попасть в черную дыру

С точки зрения астрофизики черные дыры — конечная стадия эволюции звезд, то есть когда тяжелая звезда эволюционирует, она взрывается и ее центр сжимается в черную дыру.

Считается, что она поглощает все на своем пути. Да, это так, но к черной дыре для этого нужно быть действительно очень близко. Но что же будет с человеком, если он попадет в черную дыру — об этом в материале "Рамблера".

Есть несколько сценариев развития событий, один из которых не такой уж и радужный. Первый вариант, если черная дыра ничем не окружена. В этом случае при пересечении горизонта событий человек ничего не заметит, а потом, по мере приближения к сингулярности, его разорвет приливными силами в поле гравитации.

Зрелище будет совершенно неприятным — тело тянет в разные стороны и разрывает на куски, это называется спагеттизация. А если дыра будет вращаться, то ситуация может быть еще хуже.

Другой вариант развития событий можно наблюдать в фильме "Интерстеллар". Так, человек не пересекает горизонт событий и возвращается обратно. И, как известно, у черной дыры сильное искривление пространства и времени.