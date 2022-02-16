"Биосфера-2": провал одного из самых громких экспериментов

В конце 1980-х годов американский финансист Эдвард Басс выделил 150 миллионов долларов на проект, которые позволил бы выяснить, сможет ли человек выжить в искусственной замкнутой биосистеме без контакта с внешним миром. Кроме этого, проект, которому дали название "Биосфера-2" мог бы продемонстрировать, сможет ли человек взять с собой привычную среду обитания для колонизации других планет. Однако эксперимент провалился, и "Рамблер" расскажет, почему.

Фото: NEON NEON

Реализация проекта

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Для эксперимента в пустыне штата Аризоны был построен научный городок, в котором под герметичными куполами расположилась небольшая копия биосфера Земли, где были джунгли, пустыня, саванна, океан с коралловым рифом и болото. Кроме этого, там было современное оборудование для земледелия и животноводства, и это далеко не все. А помимо людей в павильонах расположили около трех тысяч живых организмов.

Под герметичным куполом находилось 180 тонн воздуха. Инженеры не забыли и про то, что днем воздух, нагретый через стекла куполов горячим солнцем Аризоны, расширится, а ночью, наоборот, сожмется.

Johndedios/wikipedia.org

Таким образом, участники эксперимента должны были питаться тем, что вырастет под куполами, дышать воздухом, который произведут растения и пить воду, которая будет находиться в естественном круговороте. И людей, которые пытались существовать во всем этом, было всего восемь.

Эксперимент начался 26 сентября 1991 года, когда восемь участников в одинаковых костюмах вошли под купол "Биосферы-2". Все шло хорошо, мужчины и женщины ухаживали за скотом, работали на полях, отдыхали у "океана" и вели наблюдения. И выйти они должны были только через два года.

Провал эксперимента

Проблемы у обитателей начались совсем скоро. Сначала участник, который отвечал за технику под куполом, заявил, что проектировщики ошиблись и ежедневные замеры показывают постоянное снижение уровня кислорода, а содержание углекислого газа вскоре должно было достичь критического значения. По расчетам, уже через год жизнь в "Биосфере-2" должна была стать невозможной.

Через некоторое время на полях стали размножаться микроорганизмы, которые уничтожили большую часть урожая. И потом появилась еще одна проблема. Ученые ошиблись еще в одних расчетах, и оказалось, что они неспособны обеспечить достаточным количеством пищи восемь людей на два года. Все это привело к тому, что веселье внутри участников

эксперимента подошло к концу, все разговоры были о еде, а беседы практически всегда заканчивались ссорами.

NEON

Через год, как и предполагалось, жить в "Биосфере-2" стало практически невозможно. После огорода стала погибать пустыня, поскольку нарушился режим влажности. А люди начали испытывать кислородное голодание. Участники эксперимента жаловались на ухудшение памяти. Но никто за пределами купола не знал о происходящем внутри, все считали, что фантастический эксперимент успешно продолжается.

Ровно через два года, в сентябре 1993 года, измученные участники эксперимента покинули "Биосферу-2". Через год все было решено повторить, однако добровольцам не везло уже с самого начала миссии.