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1 час назад

Чем иностранцев удивляет русская дача

Мира Маркина

Регулярно в списках вещей, которые больше всего удивляют в России, мелькает такое слово, как "дача". Многие иностранцы действительно не понимают его значения, но для русских людей дача — это что-то с душой. В материале "Рамблера" — о том, почему иностранцы удивляются наличию дачи у россиян.

Чем иностранцев удивляет русская дача
Фото: РамблерРамблер

Дело в том, что у самих американцев нет такой традиции, по которой они бы уезжали за город на выходные. Если они живут в небольших городах, то они уже находятся на природе — у них есть барбекю и небольшой сад, где могут играть дети. А если семья достаточно состоятельная, то во дворе может быть довольно большой сад.

В крупных городах люди живут в квартирах, но мало кто имеет еще и дома на природе. Если говорить о США и Европе, то там люди больше любят путешествовать и на выходных уезжать в соседние города, а не сидеть на одном и том же месте.

Кроме того, известно, что в США и Европе недвижимость крайне дорогая даже в небольших городах, поэтому покупка дома или квартиры может быть делом всей жизни человека. За границей люди не привыкли сами строить дома, как это происходит в России. Они нанимают профессионалов для этого, что выходит довольно накладно. Поэтому второй дом могут себе позволить не все, для иностранцев это дорого.

Еще одним интересным моментом является то, что иностранцы после рассказов о даче, считают ее местом для отдыха, а, когда приезжают туда, понимают, что это совсем не так. Их поражает то, с каким энтузиазмом зрелые и пожилые люди ухаживают за своими владениями, высаживают цветы и другие растения.

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