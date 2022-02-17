Чем иностранцев удивляет русская дача

Регулярно в списках вещей, которые больше всего удивляют в России, мелькает такое слово, как "дача". Многие иностранцы действительно не понимают его значения, но для русских людей дача — это что-то с душой. В материале "Рамблера" — о том, почему иностранцы удивляются наличию дачи у россиян.

Фото: Рамблер Рамблер

Дело в том, что у самих американцев нет такой традиции, по которой они бы уезжали за город на выходные. Если они живут в небольших городах, то они уже находятся на природе — у них есть барбекю и небольшой сад, где могут играть дети. А если семья достаточно состоятельная, то во дворе может быть довольно большой сад.

В крупных городах люди живут в квартирах, но мало кто имеет еще и дома на природе. Если говорить о США и Европе, то там люди больше любят путешествовать и на выходных уезжать в соседние города, а не сидеть на одном и том же месте.

Кроме того, известно, что в США и Европе недвижимость крайне дорогая даже в небольших городах, поэтому покупка дома или квартиры может быть делом всей жизни человека. За границей люди не привыкли сами строить дома, как это происходит в России. Они нанимают профессионалов для этого, что выходит довольно накладно. Поэтому второй дом могут себе позволить не все, для иностранцев это дорого.