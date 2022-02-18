Как серийного преступника Зодиака заманивали в кино

Зодиак – самый известный преступник в истории криминалистики, личность которого до сих пор не раскрыта. Известно, что он орудовал в Северной Калифорнии (США) и “общался” со следствием, отправляя в местные газеты письма. В них был текст и неизвестный шифр. Власти попытались вывести эксцентричного преступника “в свет”, чтобы поймать и заключить в тюрьму. Что пошло не так – читайте в новом материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Зодиак" Кадр из фильма "Зодиак"

Существует предположение, что неуловимый убийца начал серию преступлений в конце 60-х годов. Но поскольку точное количество жертв не установлено до сих пор, сказать, когда Зодиак завершил свои деяния, невозможно. Одно ясно точно: история безумца, который нападал на беззащитные парочки в безлюдных местах, очень быстро стала известной в Америке. И если не вызывала страха, то интересовала точно.

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Так в апреле 1971 года начинающий режиссер Том Хэнсон представил свой фильм о Зодиаке в кинотеатре “Золотые ворота” в Сан-Франциско. Он надеялся, что ему удастся поймать убийцу. Каким образом? Заманив его на просмотр.

Судя по стилю общения, преступник был человеком тщеславным. Все его письма с угрозами, отправленные в редакции крупных изданий, а также звонки в полицию свидетельствовали о том, что ему очень хотелось быть на слуху. Детективам казалось, что Зодиака искренне забавляла ситуация, когда он все время был на шаг впереди следствия, водил полицию за нос. Оставался неуловимым, находясь у всех на виду. Том Хэнсон решил сыграть на этом, потешить самолюбие преступника.

По договоренности с полицией, в течение недели, пока фильм шел в прокате, в лобби кинотеатра стоял огромный ящик. Зрителям выдавали перед сеансом карточки, предлагая письменно поразмышлять на тему: “Почему Зодиак убивает”. За лучший ответ обещали подарить мотоцикл. Хэнсон верил, что Зодиак придет, соблазнится написать свое мнение на карточке и таким образом идентифицирует себя по почерку.

Кроме того, внутри ящика сидел сотрудник полиции с фонариком, который сразу же читал записки, которые оставляли люди. В случае обнаружения подозрительного письма (например, подписанного “Зодиак”) он должен был предупредить стоящего поблизости полицейского, чтобы тот задержал автора, бросившего бумажку.