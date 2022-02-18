Как католики изменили Макдоналдс

Лу Гроэн жил в Цинциннати (штат Огайо, США). Он стал владельцем ресторана Макдоналдс благодаря запуску франшизы. Однако его бизнес едва не погиб из-за религиозных предпочтений местных жителей. Как предпринимателю удалось спасти свой ресторан и придумать блюдо, обожаемое миллионами людей, расскажет “Рамблер”.

Постные пятницы

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Лу Гроэн увидел рекламу Макдоналдс в журнале в 1959 году и решил стать частью франшизы. Запуск ресторана оказался непростым мероприятием, но Гроэн был не из тех, кто легко сдается.

Основной проблемой, с которой столкнулся бизнесмен, стало неудачное расположение ресторана. Правда, неочевидный минус вскрылся не сразу. Лу заметил, что в районе, где он открыл Макдоналдс, 87% жителей были католиками. И продажи бургеров резко падали по пятницам. В этот день церковь рекомендует воздержаться от мяса. Когда начинался Великий пост, выручки в ресторане практически не было.

Однако Гроэн заметил, что у его соседей Frisch's Big Boy таких проблем не было. Дело в том, что в пятницу они продавали сэндвичи с рыбой, которую в целом религия не ограничивает. Гроэн решил, что его ресторану нужно придумать что-то подобное. Так предприниматель изобрел бургер с куском палтуса в кляре и ломтиком сыра. Дешево и сердито. Однако изобретение должен был одобрить большой босс Макдоналдс – Рэй Крок.

Великий спор

Генерального директора Макдоналдс творение Гроэна не впечатлило. Рэй Крок, поморщившись, ответил Лу:

«Я не хочу, чтобы мои рестораны провоняли рыбой».

Реакция гендиректора также могла быть связана с тем, что у него тоже была идея постного бургера. В состав «Хула-бургера» входили: жареное кольцо ананаса, ломтик сыра и булочка.

Тем не менее, с ходу запускать новый продукт Крок по неизвестной причине не решался. Он предложил Лу пари. В Страстную пятницу 1962 года в меню в избранных ресторанах появятся Хула-бургер и Филе-О-Фиш. И в зависимости от того, какого блюда будет продано больше всего порций, то и останется в продаже. Лу разбил конкурента в лице генерального директора со счетом 350 против 6.