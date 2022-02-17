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29 минут назад

15 знакомых вещей, которые бесят абсолютно всех

Дарья Амосова

Пользователь Reddit под ником задал на форуме вопрос: «Что вас моментально раздражает?». Обсуждение набрало 33 тысячи лайков и 27 тысяч комментариев. «Рамблер» публикует самые залайканные ответы.

15 знакомых вещей, которые бесят абсолютно всех
Фото: Кадр из фильма «Не смотрите наверх»Кадр из фильма «Не смотрите наверх»
  • «Когда меня обвиняют в том, что я не делал».
  • «Когда вы что-то роняете, и этот предмет по пути вниз ударяется еще об что-то».
  • «Комариный писк».
  • «Когда я ударяюсь головой. У меня рядом со стиральной машиной и раковиной висит старая труба. Я даже не высокая, это старый дом. Всегда хочется что-нибудь сломать, когда я бьюсь [об нее] головой».
  • «Когда я кладу вещь в определенное место, возвращаюсь, а ее там нет. Где она, черт возьми? Я положил ее туда, и точно это знаю. И никто не знает, ни что это за вещь, ни где она лежит. Это сводит меня с ума. Позже я всегда нахожу предмет в другом месте и вспоминаю, что я его переложил. Тогда я злюсь на себя».
  • «Когда в разговоре собеседник выдает целый монолог, а по завершению не даст тебе вставить ни единого слова. Или даже уйдет».
  • «Когда захожу на кухню в носках и наступаю на мокрое».
  • «Хам Шредингера. Это человек, который говорит оскорбительные вещи, а потом, основываясь на реакции людей, решает, шутил он или нет».
  • «Когда пытаешься открыть упаковку с пометкой „легко открывается“ и понимаешь, что ее не так-то просто открыть».
  • «Люди, которые не дают другим выйти из лифта или метро, пока они пытаются зайти».
  • «Люди, которые всегда перебивают на полуслове»
  • «Добровольно принудительное согласие без моего согласия».
  • «Когда со мной обращаются как с ребенком или как с дурой. Мгновенная ярость».
  • «Фраза „у кого-то дела хуже“. 5 лет назад, когда мне было 17, мне диагностировали волчанку. 3 года назад у меня отказали почки, и мне назначили диализ. Моя мама, которая меня поддерживала, умерла в сентябре. Если бы мне платили доллар каждый раз, когда я слышал эту фразу, я был бы богаче Илона [Маска]. Я знаю, что кому-то хуже, это не отменяет того, что мне плохо».
  • «Те, кто мусорят. Просто бросайте мусор в мусорное ведро, а не на пол».
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