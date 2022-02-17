15 знакомых вещей, которые бесят абсолютно всех

Пользователь Reddit под ником задал на форуме вопрос: «Что вас моментально раздражает?». Обсуждение набрало 33 тысячи лайков и 27 тысяч комментариев. «Рамблер» публикует самые залайканные ответы.
Фото: Кадр из фильма «Не смотрите наверх»Кадр из фильма «Не смотрите наверх»
«Когда меня обвиняют в том, что я не делал».
«Когда вы что-то роняете, и этот предмет по пути вниз ударяется еще об что-то».
«Комариный писк».
«Когда я ударяюсь головой. У меня рядом со стиральной машиной и раковиной висит старая труба. Я даже не высокая, это старый дом. Всегда хочется что-нибудь сломать, когда я бьюсь [об нее] головой».
«Когда я кладу вещь в определенное место, возвращаюсь, а ее там нет. Где она, черт возьми? Я положил ее туда, и точно это знаю. И никто не знает, ни что это за вещь, ни где она лежит. Это сводит меня с ума. Позже я всегда нахожу предмет в другом месте и вспоминаю, что я его переложил. Тогда я злюсь на себя».
«Когда в разговоре собеседник выдает целый монолог, а по завершению не даст тебе вставить ни единого слова. Или даже уйдет».
«Когда захожу на кухню в носках и наступаю на мокрое».
«Хам Шредингера. Это человек, который говорит оскорбительные вещи, а потом, основываясь на реакции людей, решает, шутил он или нет».
«Когда пытаешься открыть упаковку с пометкой „легко открывается“ и понимаешь, что ее не так-то просто открыть».
«Люди, которые не дают другим выйти из лифта или метро, пока они пытаются зайти».
«Люди, которые всегда перебивают на полуслове»
«Добровольно принудительное согласие без моего согласия».
«Когда со мной обращаются как с ребенком или как с дурой. Мгновенная ярость».
«Фраза „у кого-то дела хуже“. 5 лет назад, когда мне было 17, мне диагностировали волчанку. 3 года назад у меня отказали почки, и мне назначили диализ. Моя мама, которая меня поддерживала, умерла в сентябре. Если бы мне платили доллар каждый раз, когда я слышал эту фразу, я был бы богаче Илона [Маска]. Я знаю, что кому-то хуже, это не отменяет того, что мне плохо».
«Те, кто мусорят. Просто бросайте мусор в мусорное ведро, а не на пол».